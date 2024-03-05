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Россияне рассказали, что мешает им копить деньги

Опрос: больше половины россиян тратят сбережения на непредвиденные ситуации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Больше половины россиян (87%) тратят отложенные средства на устранение последствий непредвиденных ситуаций. Такие данные были получены в ходе опроса, который провели «СберСтрахование» и аналитики медиахолдинга медиахолдинга Rambler & Co. Результаты появились в распоряжении «Известий» 5 марта.

Так, в 39% случаев опрошенные обращались к накоплениям для оплаты лечения себе или близким. 23% рассказали, что им понадобились сбережения для ремонта автомобиля. Еще 15% отметили, что пользовались отложенными деньгами в период поиска новой работы. О том, что накопления приходилось тратить на ремонт дома, рассказали 7% участников опроса. 16% указали иные причины.

Главная опасность для семейного бюджета по мнению респондентов — проблемы со здоровьем: их опасаются две трети россиян (66%). О возможной потере работы переживает почти каждый пятый (18%), а еще 7% отмечают неприятности с недвижимостью (пожары или заливы). При этом происшествия с автомобилями, несмотря на свою актуальность, беспокоят всего 4% участников опроса. 5% опасаются других неблагоприятных ситуаций.

Также респонденты рассказали, как поступят, если их накоплений не хватит, чтобы решить проблему. Каждый четвертый возьмет кредит (27%), почти столько же займут недостающую сумму у родственников (23%). Еще 17% продадут что-то из имущества. Одолжить средства у друзей при необходимости решится только один из десяти респондентов (10%), а найти дополнительный источник дохода готовы 7% опрошенных. У остальных 16% припасены иные способы выйти из этой ситуации.

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