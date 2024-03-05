Россияне рассказали, что мешает им копить деньги

Больше половины россиян (87%) тратят отложенные средства на устранение последствий непредвиденных ситуаций. Такие данные были получены в ходе опроса, который провели «СберСтрахование» и аналитики медиахолдинга медиахолдинга Rambler & Co. Результаты появились в распоряжении «Известий» 5 марта.

Так, в 39% случаев опрошенные обращались к накоплениям для оплаты лечения себе или близким. 23% рассказали, что им понадобились сбережения для ремонта автомобиля. Еще 15% отметили, что пользовались отложенными деньгами в период поиска новой работы. О том, что накопления приходилось тратить на ремонт дома, рассказали 7% участников опроса. 16% указали иные причины.

Главная опасность для семейного бюджета по мнению респондентов — проблемы со здоровьем: их опасаются две трети россиян (66%). О возможной потере работы переживает почти каждый пятый (18%), а еще 7% отмечают неприятности с недвижимостью (пожары или заливы). При этом происшествия с автомобилями, несмотря на свою актуальность, беспокоят всего 4% участников опроса. 5% опасаются других неблагоприятных ситуаций.

Также респонденты рассказали, как поступят, если их накоплений не хватит, чтобы решить проблему. Каждый четвертый возьмет кредит (27%), почти столько же займут недостающую сумму у родственников (23%). Еще 17% продадут что-то из имущества. Одолжить средства у друзей при необходимости решится только один из десяти респондентов (10%), а найти дополнительный источник дохода готовы 7% опрошенных. У остальных 16% припасены иные способы выйти из этой ситуации.

Ранее, 21 февраля, практикующий инвестор, основательница компании Frontiers, эксперт по финансам Мария Кузнецова рассказала «Известиям», как накопить на пенсию. По ее словам, следует постоянно корректировать инвестиционную стратегию в зависимости от меняющейся обстановки. Кроме того, можно инвестировать в бизнес.