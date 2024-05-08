Спецслужбы Грузии заявили о тренировке протестующих зарубежными инструкторами

Зарубежные инструкторы тренируют и финансируют участников митингов против законопроекта об иноагентах в Тбилиси для провокаций против правоохранителей и создания хаоса в стране. Об этом в среду, 8 мая, сообщает портал Ambebi.GE со ссылкой на Службу госбезопасности (СГБ) Грузии.

Как отмечается, группа лиц планирует устроить митинги в грузинской столице, целью которых является «развитие деструктивных и насильственных сценариев».

«В указанных преступных планах участвуют граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в частности определенная часть грузин, участвующих в боевых действиях на Украине», — отмечается в материале.

Для реализации этих преступных планов участникам протестов поступают деньги из-за рубежа, в частности криптовалюта, которая помогает «заметать следы», указано в статье.

Кроме того, спецслужбы отметили, что дороги во время этих митингов могут быть заблокированы протестующими.

«Митингующие в Тбилиси планируют парализовать транспортные узлы, забаррикадировать административные здания», — приводит цитату из заявления ведомства портал.

Парламент Грузии 1 мая большинством голосов одобрил законопроект об иноагентах во втором чтении. На заседании между депутатами парламентского большинства и оппозицией произошла драка.

После, в ночь на 2 мая, в Тбилиси началась акция протеста против принятого законопроекта «об иностранном влиянии». Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин с места событий рассказал, что протестующие во время нового митинга подожгли баррикады. На следующий день полиция начала задерживать перекрывших дорогу в Тбилиси протестующих.

Экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе заявил 3 мая «Известиям», что действия протестующих скоординированы различными неправительственными организациями и оппозиционными силами, у которых есть возможность транслировать свои взгляды через ТВ. По его словам, неправительственные организации, «Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и примкнувшие к ним владеют телевидением, и они всегда готовы вывести от 5 тыс. до 15 тыс. человек.