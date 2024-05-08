Реклама
Прямой эфир
Мир
Черногория экстрадирует по запросу РФ подозреваемую в мошенничестве женщину
Мир
Литва выразила готовность направить военных на Украину в учебных целях
Мир
В Панаме состоялась акция «Бессмертный полк»
Мир
Страны ЕС планируют согласовать 14-й пакет санкций против РФ
Мир
В Италии сообщили о готовящемся решении НАТО по вводу войск на Украину
Общество
На «Саур-Могиле» в ДНР развернули 300-метровую георгиевскую ленту
Наука и техника
Разработка энергоустановки для совместной с КНР лунной станции началась в РФ
Культура
Концертное агентство опровергло слухи о приезде Канье Уэста в Россию
Мир
На Украине сообщили о повреждении трех теплоэлектростанций в результате взрывов
Авто
ГИБДД объявила рейд на электросамокатчиков в Москве
Мир
В Латвии начали задерживать желающих почтить память солдат Красной армии
Мир
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Мир
Президент Румынии Йоханнис пообещал рассмотреть передачу Украине ЗРК Patriot
Мир
МИД КНР поздравил Путина с вступлением в должность президента России
Общество
Мошенники стали в полтора раза чаще обзванивать россиян в начале 2024 года
Мир
Израиль вновь открыл КПП «Керем-Шалом» для доставки гуманитарной помощи
Экономика
В МВФ заявили о разделении мира на три блока из-за геополитических проблем
Сюжет:

Спецслужбы Грузии заявили о тренировке протестующих зарубежными инструкторами

СГБ: зарубежные страны финансируют протесты против закона об иноагентах в Грузии
0
Фото: TASS/EPA/DAVID MDZINARISHVILI
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зарубежные инструкторы тренируют и финансируют участников митингов против законопроекта об иноагентах в Тбилиси для провокаций против правоохранителей и создания хаоса в стране. Об этом в среду, 8 мая, сообщает портал Ambebi.GE со ссылкой на Службу госбезопасности (СГБ) Грузии.

Как отмечается, группа лиц планирует устроить митинги в грузинской столице, целью которых является «развитие деструктивных и насильственных сценариев».

«В указанных преступных планах участвуют граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в частности определенная часть грузин, участвующих в боевых действиях на Украине», — отмечается в материале.

Для реализации этих преступных планов участникам протестов поступают деньги из-за рубежа, в частности криптовалюта, которая помогает «заметать следы», указано в статье.

Кроме того, спецслужбы отметили, что дороги во время этих митингов могут быть заблокированы протестующими.

«Митингующие в Тбилиси планируют парализовать транспортные узлы, забаррикадировать административные здания», — приводит цитату из заявления ведомства портал.

Подвержены влиянию: в Грузии оппозицию и власти рассорил законопроект об иноагентах
США, ЕС и президент страны пытаются противостоять его принятию, однако премьер-министр отступать не намерен

Парламент Грузии 1 мая большинством голосов одобрил законопроект об иноагентах во втором чтении. На заседании между депутатами парламентского большинства и оппозицией произошла драка.

После, в ночь на 2 мая, в Тбилиси началась акция протеста против принятого законопроекта «об иностранном влиянии». Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин с места событий рассказал, что протестующие во время нового митинга подожгли баррикады. На следующий день полиция начала задерживать перекрывших дорогу в Тбилиси протестующих.

Экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе заявил 3 мая «Известиям», что действия протестующих скоординированы различными неправительственными организациями и оппозиционными силами, у которых есть возможность транслировать свои взгляды через ТВ. По его словам, неправительственные организации, «Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и примкнувшие к ним владеют телевидением, и они всегда готовы вывести от 5 тыс. до 15 тыс. человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024