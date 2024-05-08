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В Красноярском крае возбудили дело после нападения стаи собак на ребенка

Стая собак едва не растерзала девочку под Красноярском
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В красноярском городе Игарка возбудили уголовное дело о халатности после того, как стая собак набросилась на 11-летнюю девочку. Об этом в среду, 8 мая, сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Красноярскому краю и Республики Хакасия.

На кадрах с места происшествия видно, как к девочке подбежали три собаки, когда та шла по улице. Животные начали бросаться на ребенка и повалили на снег, после этого к пострадавшей подбежали еще несколько собак. Девочка попыталась отбиться от них.

По предварительным данным ведомства, вечером 7 мая стая напала на ребенка во дворе дома первого микрорайона города, местному жителю удалось спасти пострадавшую. Девочке диагностировали укушенные раны голени и предплечий, она проходит лечение амбулаторно.

«Следователями выполняются необходимые следственные действия, в ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, степень тяжести причиненного здоровью ребенка вреда, дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания безнадзорных животных», — говорится в публикации СК.

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28 апреля в бурятском селе Сотниково Иволгинского района бродячие собаки породы алабай напали на 13-летнюю девочку. Сторож близлежащего предприятия, услышав крик и лай собак, помог девочке. ОМВД России по Иволгинскому району наградит сторожа за неравнодушие и смелость.

Ранее 12 апреля, сообщалось, что краснодарские хирурги провели уникальную операцию и пришили четырехлетнему ребенку лицо, которое откусила собака. Несчастный случай произошел в Карачаево-Черкесии. Животное напало на малыша, когда он полез за попавшим в собачью будку мячом. Напавшая на него собака оторвала мальчику нос, откусила часть рта и выгрызла щеку.

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