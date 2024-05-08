В Балтиморе нашли тело шестого погибшего при крушении моста

Тело шестого погибшего при обрушении моста Фрэнсиса Скотта Ки в американском Балтиморе, достали из воды. Об этом 7 мая сообщил телеканал CNN со ссылкой на власти.

«Спасательные бригады обнаружили тело шестой и, предположительно, последней жертвы, погибшей в результате обрушения моста в Балтиморе 26 марта», — заявили на портале.

Жертвой оказался 37-летний Хосе Минор Лопес из Балтимора. Телеканал уточнил, что у него трое детей и Лопес был основным кормильцем в семье.

Автомобильный мост в Балтиморе обрушился 26 марта, в воду сорвалось несколько автомобилей. Причиной обрушения послужило судно «Дали», которое врезалось в опору моста и потеряло управление. Экипаж заранее предупредил власти о вероятном столкновении.

Министр транспорта США Пит Буттеджадж 27 марта подтвердил гибель шести человек после обрушения моста в Балтиморе. На следующий день, 28 марта, в реке Патапско недалеко от места происшествия нашли тела двух погибших. 29 марта стало известно, что строительство нового моста на месте обрушившегося в американском Балтиморе может занять до семи лет.

Позднее, 3 мая, газета The Washington Post сообщила, что на строительство моста в американском городе Балтимор потратят более $1,7 млрд. Министр транспорта штата Мэриленд Пол Видефельд отметил, что чиновники еще не решили, строить ли новый мост с более высоким просветом, чтобы под ним могли проходить более крупные корабли.