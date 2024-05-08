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В КНР обвинили США в запугивании из-за ужесточения мер экспортного контроля

Посольство КНР: США прибегают к запугиванию, ужесточая меры экспортного контроля
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Фото: Global Look Press/Jonas Walzberg
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Власти США подавляют китайские компании, раздувая идею национальной безопасности и занимаясь экономическим запугиванием. Об этом 8 мая в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«США усиливают контроль за экспортом полупроводников в Китай и занимаются преследованием китайских компаний из соображений национальной безопасности. Это самое настоящее экономическое запугивание», — сказал он.

Лю Пэнъюй отметил, что китайская сторона выступает «решительно против» экспортных ограничений, которые ввели Соединенные Штаты.

«Мы призываем американскую сторону прекратить чрезмерно раздувать концепцию национальной безопасности и злоупотреблять государственной властью для подавления китайских компаний», — подчеркнул он.

Дипломат обратил внимание на то, что подобное введение США ограничений и «насильственное стремление к [экономическому] отделению» от Китая приводит к нарушениям принципов рыночной экономики и честной конкуренции, а также подрывает международный экономический и торговый порядок. Он также добавил, что таким образом Вашнгтон нарушает глобальные цепочки производства и поставок и, в конечном итоге, «наносит ущерб интересам всего мира».

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Ранее, 26 апреля, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США готовы усилить меры давления на Китай, в частности ввести новые санкции, если страна не перестанет поддерживать оборонно-промышленный комплекс России. Он отметил, что поддержка России, которая, по его словам, является «самой большой угрозой европейской безопасности со времен окончания холодной войны», явно не поможет Китаю укрепить отношения со странами Европы. В ответ на это представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что право Китая сотрудничать в экономике и торговле с РФ не должно попираться.

Визит Блинкена в Китай продлился с 24 по 26 апреля. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 25 апреля заявил, что текущий визит Блинкена в Китай призван внести нестабильность в российско-китайскую связку, однако Пекин не готов на этот шаг. По словам дипломата, Пекин прекрасно отдает себе отчет в преследуемой Вашингтоном стратегии, однако готов резко ответить Соединенным Штатам, чтобы сохранить отношения с Россией.

Днем ранее, 24 апреля, политический аналитик, экс-советник руководства Республиканской партии в сенате США Джеймс Джатрас отметил, что этот визит не нужен Пекину, а Блинкен покинет страну ни с чем. Он считает, что Китай таким образом просто выполняет процедуру корректных дипломатических отношений с другой крупной мировой державой.

При этом американский политолог Гарланд Никсон в беседе с «Известиями» указал на то, что Пекин высказывает отсутствие должного уважения американской делегации в рамках дипломатического протокола. Например, поэтому госсекретарь приземлился в Шанхае, а не в Пекине. По словам Никсона, для Вашингтона главной целью данного визита является создание предлога для усиления антикитайских санкций на фоне тесного российско-китайского сотрудничества.

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