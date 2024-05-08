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Замминистра обороны вручил награды участникам СВО в госпитале имени Мандрыка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Заместитель министра обороны генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим — участникам специальной военной операции (СВО) в госпитале имени Мандрыка. Об этом 8 мая сообщили в Минобороны.

Всего было вручено 18 наград, в их числе шесть орденов Мужества, три медали «За отвагу», четыре медали Жукова, две медали Суворова, а также три медали «За храбрость» II степени. Горемыкин от имени министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично от всей души поздравил бойцов с заслуженными наградами.

Замминистра обороны также подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Кроме того, медалями Министерства обороны РФ «За помощь и милосердие» было награждено 15 медицинских сотрудников военного госпиталя.

Поздравить с Днем Победы и выразить слова поддержки военнослужащим и персоналу госпиталя прибыли главный инспектор управления генеральных инспекторов МО РФ генерал-полковник запаса Юрий Родионов, народный артист России, главный режиссер Театра Российской армии Александр Лазарев, народная артистка России Ольга Богданова и представители юнармейского движения.

«Мое поколение, все мои ровесники, мы были уверены, что никогда фашизм больше не появится на нашей земле, никогда не поднимет голову. Несмотря на такую уверенность, всё-таки это случилось. И вот эти ребята, они — единственный щит, они противостоят этому и защищают нас, как в 41-м году», — сказал Лазарев.

Он также отметил, что приехавшие на награждение сделали это потому, что «хочется сделать что-то хорошее» бойцам.

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Ранее, 4 мая, министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам спецоперации. Он поздравил военнослужащих, пожелав дальнейших успехов, а также новых наград и побед.

28 марта министр обороны вручил медаль «Золотая Звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. Шойгу отметил, что не только президент, но и вся страна по достоинству оценила ратный труд Мордвичева.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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