В Курске ликвидировали открытое горение на складе магазина сантехники

В Курске на улице Дубровинского ликвидировали открытое горение в трехэтажном магазине сантехники на площади в 500 кв. м. Об этом 8 мая сообщил «Известиям» замначальника регионального управления МЧС Александр Мезенцев.

«На данный момент ликвидация открытого горения произведена», — сказал он.

Отмечается, что в тушении пожара участвовали 62 сотрудника и 18 единиц техники МЧС. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Мезенцев добавил, что в настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий.

Ранее в этот же день в Курске на складе магазина сантехники произошел пожар на площади 500 кв. м. Отмечалось, что возгорание началось в складских помещениях по периметру здания магазина сантехники.