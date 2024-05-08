В Курске ликвидировали открытое горение на складе магазина сантехники
В Курске на улице Дубровинского ликвидировали открытое горение в трехэтажном магазине сантехники на площади в 500 кв. м. Об этом 8 мая сообщил «Известиям» замначальника регионального управления МЧС Александр Мезенцев.
«На данный момент ликвидация открытого горения произведена», — сказал он.
Отмечается, что в тушении пожара участвовали 62 сотрудника и 18 единиц техники МЧС. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Мезенцев добавил, что в настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий.
Ранее в этот же день в Курске на складе магазина сантехники произошел пожар на площади 500 кв. м. Отмечалось, что возгорание началось в складских помещениях по периметру здания магазина сантехники.