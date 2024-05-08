В Курске на складе магазина сантехники произошел пожар на площади 500 кв. м

В городе Курске произошел пожар на площади 500 кв. м в складских помещениях по периметру здания магазина сантехники. Об этом 8 мая сообщило главное управление МЧС по Курской области в своем Telegram-канале.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание в Курске. Пожар происходит в трехэтажном здании магазина сантехники. Площадь возгорания порядка 500 кв. м», — говорится в сообщении.

На месте работают более 20 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее, 7 мая, сообщалось о пожаре в поселке Ракитное Белгородской области на площади 1 тыс. кв. м. Пожар произошел в металлической зерносушилке и одноэтажном складе. Он был локализован в 21:00 мск. В тушении были задействованы более 30 специалистов и восемь единиц техники. Позднее сообщалось о ликвидации открытого горения.