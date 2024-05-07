Пожар площадью 1 тыс. кв. м разгорелся на складе в Белгородской области
В поселке Ракитное Белгородской области произошло возгорание в металлической зерносушилке и одноэтажном складе, сообщает 7 мая МЧС РФ.
«Предварительно, огонь охватил 1 тыс. кв. м», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В тушении пожара задействована группировка из более 30 специалистов и восемь единиц техники. В 21:00 пожар был локализован.
5 мая МЧС России сообщило о ликвидации в Темрюкском районе Краснодарского края открытого горения площадью 1,2 тыс. кв. м, охватившего базу отдыха в станице Голубицкая. В тушении пожара приняли участие 90 специалистов и 28 единиц техники.