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Режиссер фильма «Каскадеры» рассказал о самом сложном трюке Гослинга

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Фото: Universal Pictures
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Летний киносезон в мировом прокате открыл комедийный боевик «Каскадеры» от режиссера Дэвида Литча, подарившего зрителям первого «Джона Уика», второго «Дэдпула», триллеры «Взрывная блондинка» и «Быстрее пули». Главные роли в фильме исполнили Райан Гослинг и Эмили Блант — звезды двух самых популярных фильмов прошлого года «Барби» и «Оппенгеймер».

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По сюжету каскадер Кольт Сиверс (Гослинг) после несчастного случая на съемках возвращается в профессию, чтобы помочь своей бывшей девушке Джоди Морено (Блант) снять ее дебютный фильм. Исполнитель главной роли в ее фильме (Аарон Тейлор Джонсон) загадочно исчезает прямо на площадке, и только его бывший дублер Кольт может подменить актера.

Фильм основан на одноименном телесериале, который был популярен на американском телевидении в 1980-х годах. «Каскадеры» — дань уважения исполнителям трюков и всем тем, кто остается за кулисами кинопроизводства, поскольку сам Дэвид Литч до режиссуры более 20 лет работал каскадером. Литч несколько раз дублировал Брэда Питта и Жан-Клода Ван Дамма, а также активно выступает за учреждение Американской киноакадемией соответствующей номинации на «Оскаре».

И хотя фильм уже попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число переворотов в машине, создатели «Каскадеров» не остановились исключительно на жанре боевика. Помимо экшена, фильм умело сочетает в себе комедию, детектив и даже ромком. При этом романтическая линия — одна из ключевых в картине. Героя Райана Гослинга поджигают, бьют, бросают с высоты, переворачивают вместе с автомобилем, но всё же самым сложным трюком, по словам самого режиссера, является любовь.

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