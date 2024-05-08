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В сто одежд раздет: Райан Гослинг представил новые «луки» под видом фильма

«Каскадеры» снял режиссер первой части «Джона Уика», но это не экшен, а нарциссическая комедия
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Фото: Universal Pictures
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В прокат вышел фильм «Каскадеры» — обаятельный, олдскульный и смешной боевик, в котором Райан Гослинг в огне не горит и в воде не тонет, потому что играет каскадера. Фильм уже вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число переворотов в машине: каскадер Логан Холладей совершил опасный кульбит 8,5 раз. «Известия» рассказывают, как бывшему постановщику трюков удалось снять идеальный летний блокбастер с признанием в любви к профессии.

Воссоединение «Барбигеймера»

Вряд ли кто лучше снимет экшен-комедию о каскадерах, чем тот, кто в прошлом пять раз дублировал на съемках Брэда Питта и два раза — Жан-Клода Ван Дамма. Летний, хоть и наступающий в мае, киносезон в мировом прокате открыл комедийный боевик «Каскадеры» режиссера Дэвида Литча (не путать с Дэвидом Линчем).

Перестрелки, летающие машины и взрывы: Литч — режиссер первого и революционного для современных боевиков «Джона Уика», второго «Дэдпула», триллеров «Взрывная блондинка» и «Быстрее пули». Главные роли в фильме у Райана Гослинга и Эмили Блант. В 2023 году оба актера оказались по разные стороны баррикад в киносхватке «Барби» и «Оппенгеймера». В этом году парочка на одной площадке: она — начинающий успешный режиссер, он — не менее успешный каскадер. И даже, пожалуй, больше.

Неуклюжий и лохматый Кольт Сиверс (Гослинг) — без лишней скромности лучший в своем деле голливудский каскадер. На съемочной площадке он исполняет трюки, дублируя известную эгоцентричную звезду боевиков Тома Райдера (Аарон Тейлор Джонсон). Однажды на съемках происходит несчастный случай: Кольт падает с 15-этажной высоты и ломает спину. Восстановившись физически, каскадер не может вернуться к профессии морально. Он уходит из киноиндустрии, бросает ассистентку оператора Джоди Морено (Блант), с которой крутил роман в перерывах между дублями, и устраивается работать парковщиком в мексиканском ресторане.

Полтора года спустя на Кольта выходит продюсер фантастического боевика «Металшторм» в духе «Дюны» и «Безумного Макса». Это режиссерский дебют всё той же Джоди Морено, которой теперь нужна помощь. Исполнитель главной роли — всё тот же Том Райдер — связался с плохой компанией и таинственно исчез прямо в разгар съемок. Фильм под угрозой, но поскольку Кольт — единственный, кто может подменить актера, его просят срочно прилететь в Австралию. Теперь Кольту предстоит не только поиграть в детектива и найти пропавшего актера, но и вернуть расположение бывшей возлюбленной.

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Самый сложный трюк

Ремейк популярного в 1980-е американского одноименного телесериала «Каскадеры» — это в первую очередь очень личное любовное письмо режиссера к своей прошлой профессии и всем тем, кто остается в киноиндустрии за кулисами. Литч последовательно продолжает оду людям кино, сложенную еще Квентином Тарантино в «Однажды в… Голливуде».

К слову, именно за роль бывшего каскадера Клиффа Бута Брэд Питт получил «Оскар» в 2020 году. А в прошлом году на Каннском кинофестивале изнанку кинопроцесса в фильме «В паутине» со звездой «Паразитов» и «Воспоминаний об убийстве» Сон Кан-хо всё так же трепетно и ужасно несерьезно приоткрывал южнокорейский режиссер Ким Джи-ун.

Но помимо этого «Каскадеры» — это еще и послание Литча своей жене, продюсеру Келли МакКормик. Вместе с супругой Литч основал киностудию 87North Productions и работал над тремя своими фильмами, включая новую картину. К их профессионально-семейным отношениям отсылает романтическая линия между героями Гослинга и Блант. «Любовь — самый сложный трюк», — цитирует Литча журнал Variety.

Создатели фильма умело балансируют между комедией, боевиком, в какой-то момент детективом и даже ромкомом. На съемочной площадке нет место конфиденциальности, на это намекает одна из лучших сцен в «Каскадерах», где Кольт и Джоди через мегафон выясняют отношения на глазах у съемочной группы и статистов в костюмах пришельцев. Правда, экранного времени героине Эмили Блант как будто бы не хватает. Во второй части фильма она и вовсе уходит на второй план, несмотря на важный и с точки зрения фем-оптики монолог героя Гослинга, что ее пример «вдохновит целое поколение маленьких Джоди взять в руки камеру и снимать кино». При этом Блант всё же успевает выдать одну из своих лучших экранных драк (возможно, без каскадера) и реалистично поплакать, переживая расставание под All Too Well Тейлор Свифт.

Уже не Кен

«Каскадеры» придутся по душе как фанатам Райана Гослинга, так и его недоброжелателям. Его героя поджигают, роняют с высоты, бьют, переворачивают вместе с машиной на высокой скорости. Здесь стоит отдать должное и дублеру самого актера.

Пересекаться с самой опасной кинопрофессией для Гослинга не ново — канадский актер начинал ролью мотокаскадера в фильме «Места под соснами», а затем дрифтовал в «Драйве». В фильме Литча Гослинг же интонационно тяготеет к настоящим fall guys (The Fall Guy — оригинальное название фильма, в переводе буквально «козел отпущения») — своим самоироничным героям из «Славных парней» Шейна Блейка или Кена из «Барби» Греты Гервиг, продолжая доказывать, что ничто комедийное ему не чуждо. И такой Гослинг, судя по всему, всем нравится больше. В том числе и самому себе.

Что касается музыки, то «Каскадеры» наполнены как ностальгической классикой 1980-х, так и современными хитами. Тема из сериала «Полиция Майами» (к этому отсылает и надпись на любимой куртке главного героя), Фил Коллинз, Кристина Агилера — к выбору музыки в своих фильмах Литч подходит с особым вниманием. Чтобы в этом убедиться, достаточно открыть саундтрек второго «Дэдпула», «Форсажа» или «Быстрее пули». Заглавная музыкальная тема «Каскадеров» — кавер на I Was Made For Lovin’ You группы Kiss. Идея использовать эту песню в фильме пришла Литчу, когда он ехал вместе с женой в машине. Правда, было это задолго до того, как он сел читать сценарий «Каскадеров».

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Релиз претендует на звание идеального фильма для вечера пятницы или выходных: легкий, смешной, выполняющий главную свою функцию — развлечение. И хотя большинство экшен-сцен чем-то напоминают такие хиты, как «Миссия: невыполнима», «Безумный Макс: Дорога ярости» или «Дюна», «Каскадеры» похожи на ответ сразу всем блокбастерам, перегруженным компьютерной графикой, наводнившим кинотеатры в последние годы. Помимо этого, у фильма есть и важная идеологическая составляющая. Уже много лет Литч и МакКормик борются за то, чтобы киноиндустрия больше замечала исполнителей трюков, тем самым увеличивая их число, а Американская киноакадемия учредила соответствующую номинацию на «Оскаре». Может, в этот раз академики прислушаются к этому крику души.

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