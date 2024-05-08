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Более половины владельцев замороженных активов поучаствуют в их выкупе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Более половины клиентов брокерских компаний с заблокированными активами примут участие в процедуре их выкупа иностранцами. Об этом «Известиям» сообщили в компании «Инвестиционная палата» — это брокер, выбранный организатором торгов, на которых нерезиденты получат право выкупить замороженные иностранные активы российских инвесторов.

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В ФГ «Финам» доля клиентов с заблокированными бумагами, которые подали заявки на выкуп, превысила 70%, сообщили в пресс-службе брокера. В «БКС Мир инвестиций» показатель составил порядка 72%, а в КИТ Финанс — более 60%, уточнили представители организаций. В «ВТБ Мои Инвестиции» показатель превышает 50%, а в «Цифра брокер» — 33%. Брокер Сбера сообщил, что его клиенты также достаточно активно участвуют в процессе, но не уточнил цифры.

Многие клиенты с большей стоимостью замороженных активов пытаются разблокировать их самостоятельно через получение лицензий от западных регуляторов, пояснил Владимир Чернов. Это более эффективный инструмент для крупных инвесторов в сравнении с выкупом активов, поскольку позволяет разморозить большие объемы средств, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота.

Выкуп иностранных ценных бумаг может быть приостановлен, если иностранными инвесторам директивно запретят принимать в нем участие, допустил глава управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. По его словам, процесс могут провести, только если у нерезидентов останется возможность вывести полученные ценные бумаги в иностранные депозитарии со счетов НРД в Европе. Этому могут помешать заявления местных властей, заключил эксперт.

Согласно указу президента РФ № 844 от 8 ноября 2023 года, заблокированные в РФ бумаги иностранцев, которые хранятся на специальных счетах типа «С», можно обменять на активы россиян, замороженные в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. До 8 мая включительно будут приниматься заявки от российских инвесторов на выкуп заблокированных активов стоимостью не более 100 тыс. рублей. Затем организатор торгов сформирует из заявок отдельные лоты, которые предложат покупателям-нерезидентам. Предполагается, что обмен завершится до осени.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По брокерскому счету: половина владельцев замороженных активов решили их продать

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