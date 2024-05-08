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Интернет и технологии
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro

Новые iPad появятся в России в день мирового старта продаж

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Фото: Apple
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Первые партии новых iPad Air и Pro появятся в РФ уже 14 мая, рассказали «Известиям» собеседники в интернет-магазинах. Цена за устройства может достигать полумиллиона рублей.

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«В самый первый день стоимость новинок достигнет 500 тыс. рублей, на второй–третий день цена опустится до 300–350 тыс. рублей, далее будет плавное снижение до 200 тыс., а потом спрос стабилизируется», — уверен собеседник «Известий».

Любой новый продукт Apple появляется в России буквально через день–два после официального анонса, однако речь идет о неофициальных поставках. В итоге покупатель переплатит несколько десятков процентов, при этом получив устройство без гарантийной и сервисной поддержки, сказала руководитель направления Apple компании diHouse Любовь Морозова.

«Официально ввезенные новые iPad придут на российский рынок примерно через месяц после анонса компании», — отметила она.

В пресс-службе МТС отметили, что планируют начать продажи в течение нескольких дней или недель с момента старта продаж в мире. В «М.Видео-Эльдорадо» добавили, что новые планшеты Apple, представленные в ходе презентации новинки, появятся к середине июня.

«Если оценивать, сколько будет стоить планшет, то в краткосрочной перспективе — первые недели после российского старта продаж — цена будет складываться из розничной стоимости на официальных рынках, надбавке ритейлера в 10–15% и курса рубля», — сказал источник «Известий» на рынке.

Гаджеты повезут из наиболее доступных для отечественных ритейлеров регионов, например, ОАЭ, резюмировал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С чувством стилуса: новые iPad появятся в РФ в день мирового старта продаж

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