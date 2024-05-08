Новые iPad появятся в России в день мирового старта продаж
Первые партии новых iPad Air и Pro появятся в РФ уже 14 мая, рассказали «Известиям» собеседники в интернет-магазинах. Цена за устройства может достигать полумиллиона рублей.
«В самый первый день стоимость новинок достигнет 500 тыс. рублей, на второй–третий день цена опустится до 300–350 тыс. рублей, далее будет плавное снижение до 200 тыс., а потом спрос стабилизируется», — уверен собеседник «Известий».
Любой новый продукт Apple появляется в России буквально через день–два после официального анонса, однако речь идет о неофициальных поставках. В итоге покупатель переплатит несколько десятков процентов, при этом получив устройство без гарантийной и сервисной поддержки, сказала руководитель направления Apple компании diHouse Любовь Морозова.
«Официально ввезенные новые iPad придут на российский рынок примерно через месяц после анонса компании», — отметила она.
В пресс-службе МТС отметили, что планируют начать продажи в течение нескольких дней или недель с момента старта продаж в мире. В «М.Видео-Эльдорадо» добавили, что новые планшеты Apple, представленные в ходе презентации новинки, появятся к середине июня.
«Если оценивать, сколько будет стоить планшет, то в краткосрочной перспективе — первые недели после российского старта продаж — цена будет складываться из розничной стоимости на официальных рынках, надбавке ритейлера в 10–15% и курса рубля», — сказал источник «Известий» на рынке.
Гаджеты повезут из наиболее доступных для отечественных ритейлеров регионов, например, ОАЭ, резюмировал он.
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С чувством стилуса: новые iPad появятся в РФ в день мирового старта продаж