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Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro
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С чувством стилуса: новые iPad появятся в РФ в день мирового старта продаж

Какие особенности у новых «яблочных» планшетов и сколько они будут стоить
Фото: Apple
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Первые планшеты iPad Air и Pro российские покупатели смогут приобрести уже в день мирового старта продаж — 14 мая, однако цена на устройства в зависимости от конфигурации может доходить до 500 тыс. рублей, рассказали «Известиям» источники в ритейле. При этом в официальных магазинах новинка появится ближе к началу июня, ее стоимость будет складываться из цены на зарубежных рынках с надбавкой в 10–15%, подчеркнули представители торговых точек. Онлайн-презентация новых продуктов состоялась 7 мая.

iPad Air, Pro и Apple Pencil

Презентация началась с выступления генерального директора Apple Тима Кука, который объявил о том, что мероприятие будет посвящено исключительно одной линейке продуктов — iPad.

Внешне iPad Air 2024 года напоминает своего предшественника двухлетней давности, однако все основные изменения — внутри. Apple установила в новинку процессор M2, который на 50% быстрее предыдущего поколения. Также изменили и размер устройств — если раньше диагональ гаджета была 10,9 дюйма, то теперь ее увеличили до 11 дюймов. Кроме того, добавили 13-дюймовую версию девайса.

Из других изменений — фронтальная камера расположена по центру длинной боковой грани. Также улучшен звук в устройствах, они заточены под воспроизведение музыки в ландшафтной ориентации. Еще увеличили память iPad в два раза — теперь в начальной конфигурации доступно 128 Гб.

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Фото: Apple

Продажи гаджетов по всему миру начнутся 14 мая. Стоимость «маленького» iPad в США составит $599, а «большого» — $799.

Второй новинкой презентации стали планшеты iPad Pro. Они, как и Air, доступны в двух размерах — 11 и 13 дюймов. В Apple отметили, что новый девайс стал самым тонким — 5,3 мм — устройством компании.

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Гаджет получил новый чип, который еще не был представлен ни в одном продукте Apple, — M4. Основной упор в нем сделан на работу с искусственным интеллектом — о нем обещали рассказать позже, во время конференции для разработчиков в июне этого года. Также в iPad Pro обновился и дисплей — теперь это OLED-экран с пиковой яркостью до 1600 нит (наименование единицы яркости, использующееся в международной системе единиц измерения).

Как и в случае с iPad Air, в iPad Pro удвоили количество доступной начальной памяти — теперь она составляет 256 Гб. А максимально доступный объем, как и прежде, остался 2 ТБ. В США 11-дюймовая версия будет стоить от $999, а 13-дюймовая — от $1299.

стилус
Фото: Apple

Заключительной новинкой презентации стал стилус Apple Vision Pro. Он не только распознает силу нажатий на дисплей, но и то, как именно владелец держит устройство в руке. Можно настроить гаджет так, чтобы при его сжатии на планшете открывалось меню. Также компания добавил в стилус гироскоп. Цена составит $129.

— Обновления iPad не носят революционный характер. Компания расширяет линейку за счет нового Apple Pencil Pro, в котором несколько новых жестов, но для массового пользователя он не нужен, — сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

iPad Pro — интересное устройство, а цены такие же, как и в предыдущем поколении. В целом этот гаджет будет проигрывать конкуренцию тем же MacBook, новую аудиторию они вряд ли привлекут, полагает он.

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Когда новые iPad появятся в России

Первые iPad нового поколения появятся в нашей стране одновременно с началом мировых продаж. При этом цена на сером рынке на них будет доходить до полумиллиона рублей, рассказал «Известиям» источник в интернет-магазине.

айпэд
Фото: Apple

В первый день стоимость новинок достигнет 500 тыс., на второй-третий цена опустится до 300–350 тыс., далее будет плавное снижение до 200 тыс., а потом спрос стабилизируется, — считает собеседник «Известий».

Любой новый продукт Apple появляется в России буквально через день-два после официального старта продаж, однако речь идет о неофициальных поставках. В итоге покупатель переплатит несколько десятков процентов, при этом получив устройство без гарантийной и сервисной поддержки, отметила руководитель направления Apple компании diHouse Любовь Морозова.

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— Официально ввезенные новые iPad придут на российский рынок примерно через месяц после анонса компании, — отметила она.

В пресс-службе МТС отметили, что планируют начать продажи в течение нескольких дней или недель с момента начала реализации в мире. В «М.Видео-Эльдорадо» добавили, что новые планшеты Apple, представленные в ходе презентации, появятся к середине июня.

айпэд
Фото: Apple

— Если оценивать, сколько будет стоить планшет, то в краткосрочной перспективе — первые недели после российского старта продаж — цена будет складываться из розничной стоимости на официальных рынках, надбавке ритейлера в 10–15% и курса рубля, — сказал источник «Известий» на рынке.

Гаджеты повезут из наиболее доступных для отечественных ритейлеров регионов, например ОАЭ, добавил он.

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