С чувством стилуса: новые iPad появятся в РФ в день мирового старта продаж

Первые планшеты iPad Air и Pro российские покупатели смогут приобрести уже в день мирового старта продаж — 14 мая, однако цена на устройства в зависимости от конфигурации может доходить до 500 тыс. рублей , рассказали «Известиям» источники в ритейле. При этом в официальных магазинах новинка появится ближе к началу июня, ее стоимость будет складываться из цены на зарубежных рынках с надбавкой в 10–15%, подчеркнули представители торговых точек. Онлайн-презентация новых продуктов состоялась 7 мая.

iPad Air, Pro и Apple Pencil

Презентация началась с выступления генерального директора Apple Тима Кука, который объявил о том, что мероприятие будет посвящено исключительно одной линейке продуктов — iPad .

Внешне iPad Air 2024 года напоминает своего предшественника двухлетней давности, однако все основные изменения — внутри. Apple установила в новинку процессор M2, который на 50% быстрее предыдущего поколения . Также изменили и размер устройств — если раньше диагональ гаджета была 10,9 дюйма, то теперь ее увеличили до 11 дюймов. Кроме того, добавили 13-дюймовую версию девайса .

Из других изменений — фронтальная камера расположена по центру длинной боковой грани . Также улучшен звук в устройствах, они заточены под воспроизведение музыки в ландшафтной ориентации. Еще увеличили память iPad в два раза — теперь в начальной конфигурации доступно 128 Гб .

Фото: Apple

Продажи гаджетов по всему миру начнутся 14 мая. Стоимость «маленького» iPad в США составит $599, а «большого» — $799 .

Второй новинкой презентации стали планшеты iPad Pro. Они, как и Air, доступны в двух размерах — 11 и 13 дюймов. В Apple отметили, что новый девайс стал самым тонким — 5,3 мм — устройством компании .

Гаджет получил новый чип, который еще не был представлен ни в одном продукте Apple, — M4 . Основной упор в нем сделан на работу с искусственным интеллектом — о нем обещали рассказать позже, во время конференции для разработчиков в июне этого года. Также в iPad Pro обновился и дисплей — теперь это OLED-экран с пиковой яркостью до 1600 нит (наименование единицы яркости, использующееся в международной системе единиц измерения).

Как и в случае с iPad Air, в iPad Pro удвоили количество доступной начальной памяти — теперь она составляет 256 Гб . А максимально доступный объем, как и прежде, остался 2 ТБ. В США 11-дюймовая версия будет стоить от $999, а 13-дюймовая — от $1299 .

Фото: Apple

Заключительной новинкой презентации стал стилус Apple Vision Pro. Он не только распознает силу нажатий на дисплей, но и то, как именно владелец держит устройство в руке . Можно настроить гаджет так, чтобы при его сжатии на планшете открывалось меню . Также компания добавил в стилус гироскоп. Цена составит $129 .

— Обновления iPad не носят революционный характер. Компания расширяет линейку за счет нового Apple Pencil Pro, в котором несколько новых жестов, но для массового пользователя он не нужен , — сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

iPad Pro — интересное устройство, а цены такие же, как и в предыдущем поколении. В целом этот гаджет будет проигрывать конкуренцию тем же MacBook, новую аудиторию они вряд ли привлекут , полагает он.

Когда новые iPad появятся в России

Первые iPad нового поколения появятся в нашей стране одновременно с началом мировых продаж. При этом цена на сером рынке на них будет доходить до полумиллиона рублей , рассказал «Известиям» источник в интернет-магазине.

Фото: Apple

— В первый день стоимость новинок достигнет 500 тыс., на второй-третий цена опустится до 300–350 тыс., далее будет плавное снижение до 200 тыс. , а потом спрос стабилизируется, — считает собеседник «Известий».

Любой новый продукт Apple появляется в России буквально через день-два после официального старта продаж, однако речь идет о неофициальных поставках . В итоге покупатель переплатит несколько десятков процентов, при этом получив устройство без гарантийной и сервисной поддержки, отметила руководитель направления Apple компании diHouse Любовь Морозова.

— Официально ввезенные новые iPad придут на российский рынок примерно через месяц после анонса компании , — отметила она.

В пресс-службе МТС отметили, что планируют начать продажи в течение нескольких дней или недель с момента начала реализации в мире . В «М.Видео-Эльдорадо» добавили, что новые планшеты Apple, представленные в ходе презентации, появятся к середине июня .

Фото: Apple

— Если оценивать, сколько будет стоить планшет, то в краткосрочной перспективе — первые недели после российского старта продаж — цена будет складываться из розничной стоимости на официальных рынках, надбавке ритейлера в 10–15% и курса рубля , — сказал источник «Известий» на рынке.

Гаджеты повезут из наиболее доступных для отечественных ритейлеров регионов, например ОАЭ, добавил он.