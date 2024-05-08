Ученые Сеченовского университета создают цифровую систему для мониторинга состояния пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Она будет состоять из Telegram-бота, который ежедневно спрашивает больных о самочувствии, и программы, анализирующей геном человека и маркеры сердечных патологий в крови. Они могут быть признаками возможных осложнений. Кроме постановки диагнозов, разработка поможет ученым выявить неизвестные ранее причины развития заболевания.

«На данный момент у нас отдельно работает Telegram-бот. Он наблюдает за пациентами с сердечной недостаточностью любой этиологии, делит их по категориям риска, определяет вероятность осложнений и в случае необходимости направляет их к врачу», — сказала врач-кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии № 1 Сеченовского университета Юлия Лутохина.

Бот каждый день задает несколько простых вопросов, на которые должен ответить пациент: есть ли у него одышка, отеки, изменения артериального давления, частота пульса и другие. Если программа видит ухудшение состояния, то врач получает сигнал: желтый или красный флаг. В этом случае сотрудник связывается с больным для коррекции терапии или назначения очного визита или госпитализации.

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Кардиолог на равных: новое ПО выявит причины сердечной недостаточности