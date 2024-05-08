В Белгородской области пожарные ликвидировали открытое горение

В Белгородской области в поселке Рекитное пожарные ликвидировали открытое горение в металлической зерносушилке и одноэтажном складе. Об этом 8 мая сообщило МЧС России.

«В Белгородской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

О пожаре в поселке Ракитное на площади 1 тыс. кв. м стало известно накануне, 7 мая. Пожар был локализован в 21:00 мск. В тушении пожара были задействованы более 30 специалистов и восемь единиц техники.