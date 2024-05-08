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Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

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Фото: РИА Новости
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Министерство обороны России 8 мая сообщило о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве отметили, что командир отделения мотострелковой роты ефрейтор Юлиан Гизадуллин выполнял боевую задачу по отражению атак украинских боевиков и недопущению прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке ответственности своего подразделения. После артиллерийского обстрела противник предпринял попытку наступления в направлении российского взводного опорного пункта. Несмотря на непрекращающиеся минометные обстрелы, Гизадуллин, командуя отделением, организовал оборону и до подхода усиления успешно отражал атаки превосходящих сил противника.

В ходе боя ефрейтор своевременно выявлял расположение боевиков, пути их подхода, огневые точки, грамотно руководил действиями российских мотострелков. Перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим боевикам, лично уничтожив группу противника, пытавшуюся атаковать с фланга. Слаженные действия Гизадуллина и военнослужащих его отделения позволили удержать занимаемый участок и не допустить прорыва противника в зоне ответственности подразделения.

Также в Минобороны отметили заслуги младшего сержанта Марселя Валеева, который действовал в составе штурмовой группы на одном из тактических направлений. В ходе наступления на позиции противника его группа попала под интенсивный обстрел кассетными снарядами со стороны ВСУ.

Несмотря на полученное осколочное ранение, младший сержант Валеев проявил самообладание и лично оказал первую помощь трем раненым военнослужащим, находящимся рядом с ним. Он также организовал их эвакуацию в безопасную зону, а после этого продолжил выполнять задачи по вытеснению противника с занимаемых территорий.

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Накануне, 7 мая, Минобороны РФ сообщило, что экипаж танка Т-72Б3 уничтожил силы и средства ВСУ на правом берегу Днепра. Точным огнем с закрытой огневой позиции пункт управления БПЛА и полевой склад ВСУ были оперативно уничтожены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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