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Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
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Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз

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Фото: МАЕР
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Медиахолдинг МАЕР проведет трансляцию парада Победы 9 Мая на цифровых уличных экранах по всей России в новом формате. Видео с Красной площади в режиме реального времени будет транслироваться на цифровых экранах и медиафасадах в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Новосибирске, Уфе, Тюмени, Самаре, Нижнем Новгороде и Волгограде.

«В этом году мы снова показываем на крупнейших уличных экранах страны парад Победы. Люди по всей стране увидят в режиме реального времени, как по Красной площади проходят парадные расчеты и военная техника. Мы транслируем это событие в обновленном формате: всё происходящее в кадре сопровождается инфографикой. Телевизионный сигнал наш медиахолдинг распространит с помощью единой централизованной системы управления экранами и собственной запатентованной технологии Lightborn.Трансляция в режиме реального времени организована с соблюдением высочайших мер безопасности. Всего за два часа показа видео с парада Победы на Красной площади увидят свыше 50 млн раз», — отметил генеральный директор и владелец Медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Трансляция парада Победы на цифровых медиаэкранах в Москве и регионах организована совместно с МИЦ «Известиями». Показ военной техники и вооружения — будет представлено порядка 75 единиц — во время трансляции на цифровых уличных экранах сопроводят подробной инфографикой.

Руководитель редакции телеканала «Известия» Влада Левицкая прокоментрировала: телеканал «Известия» предназначен для внедомашнего смотрения. Уникальность формата с применением инфографики позволяет транслировать значимые для России события на большие экраны.

С ноля часов 9 мая до парада Победы и сразу после окончания трансляции с Красной площади жители российских городов увидят трансляцию «Бессметного полка», в этом году он проходит онлайн. Портреты участников и ветеранов Великой Отечественной увидят свыше 14 млн россиян, общее количество просмотров составит 375 млн.

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На цифровых экранах и медиафасадах нового медиа стартовали и другие проекты к 9 Мая. Благотворительный фонд «Память поколений» рассказывает о Всероссийской акции «Красная гвоздика», в рамках которой идет сбор средств на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. За две недели ролики увидят более 6,2 млн человек, всего удастся обеспечить свыше 106 млн контактов с транслируемой информацией.

Знаковые плакаты Великой Отечественной войны 1941–1945 годов из собрания Государственного исторического музея увидят свыше 10 млн жителей российских городов. Общее количество просмотров составит 193 млн раз за 11 дней.

В канун Дня Победы более 6,5 млн жителей Москвы и Московской области узнают имена 20 Героев России — за три дня ролики, размещенные на цифровых экранах и медиафасадах, увидят 49,2 млн раз.

Сам медиахолдинг собрал фотографии участников Великой Отечественной войны от своих сотрудников и партнеров в цифровой «Альбом памяти». Фотографии на цифровых медиафасадах увидят более 48,6 млн раз жители Москвы, Воронежа, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Челябинска и Уфы.

«Все эти проекты за время праздников на всех наших экранах можно будет увидеть порядка 1 млрд раз. Для меня это и большая личная история: мой дед Павлов Сильвестр Павлович дошел до Берлина. Для меня он главный герой. Герой, который никогда не рассказывал о войне и всегда с трепетом готовился к каждому Дню Победы», — добавил Константин Майор.

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