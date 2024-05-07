Эксперт оценил важность целей развития потенциала россиян в указе Путина

В условиях изменения структуры населения становится более ценен каждый человек, выходящий на рынок труда. Это внимание к людям отражено в указе президента Владимира Путина о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, заявил «Известиям» научный сотрудник лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Павел Травкин.

«Мы сейчас находимся в переломной ситуации и не можем действовать, просто используя предшествующие наработки, находясь в той же колее, где мы и были. Поэтому цели не могут и не должны быть легкодостижимыми», — сказал Павел Травкин в беседе с «Известиями».

Он отметил, что в России меняется структура населения: хотя и ожидается небольшое увеличение количества молодежи, но в целом ее доля достаточно мала.

«Поэтому становится более важен и ценен каждый человек, выходящий на рынок труда. Это означает, что требуется гораздо больше внимания к нему с точек зрения профориентации, подготовки, создания возможностей для правильного выбора его траектории. Причем важно не только на старте создать правильное направление, по которому россиянин будет дальше двигаться, но еще и создавать различные инструменты для укрепления его здоровья, развития навыков на протяжении всей жизни», — заметил эксперт.

По его словам, очень важно, что такой указ формулирует ориентир для работы на местах: теперь эти вопросы находятся в фокусе политики, а значит, необходимо решать какие-то прикладные задачи, связанные с ними.

«Понимая, что это находится во внимании, люди начинают иначе мыслить, предлагать какие-то новые, эффективные решения на местах и транслировать их дальше», — добавил Павел Травкин.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о национальных целях развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В документе в том числе большой блок посвящен достижению национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности». Там говорится о профессиональном, личностном развитии молодых людей, воспитании социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, возможностях самореализации человека в России.