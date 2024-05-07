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Четыре жилых дома повреждены в Донецке после удара ВСУ

Кулемзин: четыре жилых дома повреждены в Донецке после удара ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Четыре частных жилых дома были повреждены в Петровском районе Донецка Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 мая сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Петровского района украинскими нацистами повреждения получили четыре частных жилых дома по улице Сабурова», — заявил он.

Кулемзин подчеркнул, что осколками были задеты кровли и стены, хозяйственные постройки и заборы, выбиты стекла из окон.

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Ранее, 4 мая, Кулемзин сообщил о пострадавшей супружеской паре при ночном обстреле Донецка. Снаряд ВСУ попал в кровлю многоквартирного жилого дома по ул. Архитекторов.

2 мая в результате очередного обстрела Кировского района Донецка было повреждено остекление Центра детского творчества, расположенного в многоквартирном доме. ВСУ выпустили два снаряда калибра 155 мм, типичного для вооружений НАТО.

За день до этого «Известия» показали последствия обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ. Пострадал один человек, были сильные повреждения в микрорайоне «Комсомолец»: сгорел магазин в жилом доме, осколками посекло грузовой автомобиль.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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