Четыре жилых дома повреждены в Донецке после удара ВСУ
Четыре частных жилых дома были повреждены в Петровском районе Донецка Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 мая сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела Петровского района украинскими нацистами повреждения получили четыре частных жилых дома по улице Сабурова», — заявил он.
Кулемзин подчеркнул, что осколками были задеты кровли и стены, хозяйственные постройки и заборы, выбиты стекла из окон.
Ранее, 4 мая, Кулемзин сообщил о пострадавшей супружеской паре при ночном обстреле Донецка. Снаряд ВСУ попал в кровлю многоквартирного жилого дома по ул. Архитекторов.
2 мая в результате очередного обстрела Кировского района Донецка было повреждено остекление Центра детского творчества, расположенного в многоквартирном доме. ВСУ выпустили два снаряда калибра 155 мм, типичного для вооружений НАТО.
За день до этого «Известия» показали последствия обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ. Пострадал один человек, были сильные повреждения в микрорайоне «Комсомолец»: сгорел магазин в жилом доме, осколками посекло грузовой автомобиль.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
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