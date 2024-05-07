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Джон Суинни возглавил правительство Шотландии

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Фото: REUTERS/Lesley Martin
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Новый лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Джон Суинни занял пост главы правительства Шотландии по результатам голосования в парламенте. Об этом 7 мая сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Кандидатуру Суинни поддержали 64 из 129 парламентариев (право голоса из них имеют 128). В числе проголосовавших за политика все члены ШНП и единственный в парламенте представитель партии «Альба», основанной экс-главой ШНП Алексом Салмондом. Несмотря на то что депутаты от «Зеленых» воздержались от участия в вотировании, Суинни набрал больше голосов, чем остальные кандидаты, вместе взятые.

«Для меня честь принять пост первого министра и взять на себя обязательство служить Шотландии всем, чем я могу», — заявил новый первый министр в своем первом выступлении перед членами парламента.

Он пообещал, что его кабинет сфокусируется повышения качества медицинского обслуживания и образования, а также на решении проблемы бедности. Суинни также подчеркнул, что решение взять на себя управление партией далось ему нелегко, поскольку его супруга страдает рассеянным склерозом и нуждается в уходе.

Сторонник независимости Шотландии Суинни 16 лет занимал различные должности в правительстве Шотландии. При своих взглядах он симпатизирует британской королевской семье и ранее высказывался в пользу того, чтобы британский монарх сохранил роль главы нового независимого государства после выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства.

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Экс-первый министр и лидер националистов Шотландии Хамза Юсаф объявил об отставке 29 апреля в связи с угрозой получения вотума недоверия от оппозиционных партий. Юсаф занял пост первого министра Шотландии чуть больше года назад — 27 марта 2023-го. Политик также не единожды призывал к независимости Шотландии от Великобритании из-за упадка королевства.

В 2014 году в Шотландии проходил референдум о независимости, на котором более 55% жителей региона проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

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