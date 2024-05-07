Фракция АдГ в Гамбурге исключила депутата Петерсен после поездки в РФ

Фракция «Альтернатива для Германии» (АдГ) в парламенте Гамбурга исключила из своих рядов депутата Ольгу Петерсен, посетившую Россию во время проведения выборов главы государства. Об этом 7 мая сообщает телерадиокомпания NDR.

Петерсен обвиняют «в поведении, наносящем вред партии». Среди прочего эти обвинения касаются ее несогласованного поведения во время поездки в Россию.

«Вопреки ее утверждениям, она была там не только по личным причинам <...>», — сообщает NRD со ссылкой на партийные круги АдГ.

В частности, депутат давала политические комментарии о проходящих в России выборах, уточняет NDR.

Петерсен, в свою очередь, сообщила телерадиокомпании, что намерена защищать себя от процесса исключения из партии в правовом поле.

22 апреля Петерсен выступила с докладом об усилении дискриминации русскоязычного населения в ФРГ в рамках совещания ОБСЕ в Вене. По ее словам, русофобия в Германии достигла значительных масштабов, вплоть до нарушения прав не только иммигрантов из России или стран СНГ, но и немецких граждан с русскими корнями или имеющих членов семьи или бизнес-партнеров, имеющих опосредованное отношение к России.