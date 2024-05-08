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Диетолог назвала способы избежать набора веса в праздники

Диетолог Гридина: во время праздников лучше исключить всё сладкое и соленое
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Во время праздников в мае многие выбираются на пикник или устраивают сытное застолье дома. О том, как не перегрузить свой организм избыточным количеством калорийной пищи и алкоголя, «Известиям» 8 мая рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

Во-первых, она посоветовала заранее продумать, какой будет еда на праздничном столе.

«Постарайтесь создать тарелку, где половина будет овощной, четверть состоять из белка, а еще одна четверть — из круп и хлеба. Рассчитайте примерное количество калорий блюд и добавьте диетические и вкусные опции. Это может быть греческий салат, запеченные овощи: кабачки, баклажаны, помидоры, или гуакамоле с томатами и огурцами», — отметила Гридина.

Также она рекомендовала приготовить блюда, богатые белком и клетчаткой: они насыщают на долгое время и могут помочь контролировать аппетит. Исключить из меню всё сладкое и соленое — такие продукты очень влияют на отечность и задержку жидкости. Ограничить себя в консервах, сырах, колбасах, соленой рыбе, сахаре в чистом и в скрытом виде в продуктах питания. Увеличить количество питьевой воды.

Кроме того, она обратила внимание, что сидеть все время за столом не стоит, можно придумать игры для компании, устроить танцы, гулять. Это поможет избавиться от лишних калорий, которые могли быть набраны за столом.

«Конечно, физическую активность лучше включать в свою жизнь регулярно. Это необязательно должен быть тренажерный зал: вы можете делать утреннюю зарядку, выделять время на прогулку или заниматься йогой. Еще один лайфхак, который можно использовать постоянно, — вставать из-за стола, после того как вы поели. Дело в том, что чувство насыщения к нам приходит не сразу, а через некоторое время», — рассказала специалист.

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Если на праздничном столе присутствует алкоголь и есть желание выпить, то, врач рекомендовала делать это умеренно. А перед тем как начать пить, определить, сколько алкоголя планируется употребить, и придерживаться этого предела.

«Пейте воду между алкогольными напитками, это поможет вам предотвратить обезвоживание. Выбирайте низкокалорийные напитки: избегайте слишком крепких алкогольных напитков и коктейлей с большим содержанием сахара», — добавила Гридина.

Также она отметила, что иногда переедание происходит в период стресса. Следует попробовать стать более осознанным в отношении своего питания и задавать себе вопросы: действительно ли я голоден или я просто испытываю стресс?

«Если вы знаете, что у вас есть тенденция к перееданию от стресса, подготовьте здоровые перекусы, которые вы можете съесть, когда появится стрессовое желание перекусить. Недостаток сна может привести к избыточному потреблению еды и напитков. Постарайтесь выспаться перед праздниками и во время них. Помните о главном: праздники — это время для наслаждения обществом близких и родных», — посоветовала диетолог.

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Накануне врач-диетолог, эндокринолог и нутрициолог Наталья Лазуренко заявила, что для пользы диеты она должна стать основой рациона на долгое время. Специалист отметила, что зачастую диеты имеют временный эффект, поскольку обычно люди хотят получить быстрый результат и к долгосрочным изменениям в образе жизни не готовы.

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