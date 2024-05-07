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Диетолог указала на пользу диеты как основы рациона

Врач Лазуренко: диета должна стать основой рациона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Врач-диетолог, эндокринолог и нутрициолог Наталья Лазуренко заявила, что для пользы диеты она должна стать основой рациона на долгое время.

В беседе с NewsInfo.Ru в понедельник, 6 мая, специалист отметила, что зачастую диеты имеют временный эффект, поскольку обычно люди хотят получить быстрый результат и к долгосрочным изменениям в образе жизни не готовы.

По словам врача, жировая ткань в организме всегда стремится к накоплению, что делает краткосрочные диеты бесполезными. Лазуренко подчеркнула, что только диета, являющаяся основой постоянного рациона, может обеспечить эффективность на долгое время, пишет Pravda.Ru.

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Также 6 мая Наталья Лазуренко развеяла популярный миф о пользе чая для похудения. По словам специалиста, в чае содержится много полезных элементов, но он не является универсальным средством для похудения и не влияет на объем жировой клетки, сообщает 360.ru. Снизить вес можно только при правильном использовании этого напитка в рационе вместе с активными физическими нагрузками, сообщает Life.ru.

4 мая врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об угрозе психике при жестких диетах. По ее словам, в первые две недели питания с показателями в 1 тыс. ккал человек начнет быстро снижать вес, у него даже может улучшиться память. Потом начнется обратный процесс.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на специалистов писал, что неправильно подобранная диета может только вызвать различные заболевания или усугубить уже существующие. Диета должна обеспечивать организм всеми необходимыми питательными веществами. Не должно возникать дефицита витаминов, минералов, нужных аминокислот и других полезных питательных веществ.

В апреле прошлого года диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина перечислила несколько правил, позволяющих сбросить лишний вес. В частности, питание должно происходить три раза в день, а в рационе должна присутствовать белковая пища. Количество углеводов должно снижаться в течение дня, сообщает НСН. Кроме того, спать нужно не менее восьми часов при закрытых шторах. Это поможет привести организм в состояние покоя и расслабить нервную систему.

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