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Захарова предрекла, что беженцы и оружие с Украины сыграют с ЕС «кровавую шутку»

Захарова: беженцы и оружие с Украины сыграют с Европой «кровавую шутку»
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Искалеченные западной пропагандой и политикой киевского режима беженцы с Украины и поставляемое Киеву оружие сыграют с Европой кровавую шутку, заявила 7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что наводнившие страны НАТО украинские беженцы во многом были искалечены пропагандой Запада и «очевидно нацистски ориентированной» политикой Киева, годами формировавшей у граждан республики ненависть к определенным нациям, национальностям, нетерпимость к религиям и определенным социальным группам.

«Это все возбуждение в людях самых низменных даже не чувств, а эмоций в сочетании с бесконтрольным оружием, которое наводнило черные рынки в том числе стран Западной Европы, в какой-то момент сыграет с ними не просто злую шутку, а шутку кровавую», — заявила ТАСС Захарова.

Когда это произойдет политики стран Запада должны будут вспомнить, что они сами выступили за формирование экстремистских настроений на Украине и бесконтрольные поставки Киеву оружия и денег, добавила представитель МИДа.

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15 апреля доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков заявил «Известиям», что в ряде европейских стран уже отрытым образом демонстрируется нежелание дальше содержать беженцев с Украины.

21 марта депутат немецкой оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Флориан Хан призвал к радикальным мерам в отношении украинских беженцев. По его мнению, военнообязанных украинских граждан, получивших убежище в Германии, следует лишить выплачиваемых им пособий.

15 марта член бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Михаэль Кауфманн поднял вопрос о масштабах злоупотребления социальными пособиями со стороны беженцев с Украины. Он обратил внимание на многочисленные сообщения СМИ о махинациях со стороны украинцев или тех, кто за них себя выдает.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года.

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