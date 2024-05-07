Александр Нуризаде стал новым послом России в Хорватии
Александр Нуризаде назначен новым послом России в Хорватии. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина 7 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
От своих обязанностей освобожден Андрей Нестеренко, который был послом в стране с августа 2020 года.
Нуризаде с марта 2021 года занимал должность директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России. Также он был генеральным консулом РФ в Милане с 2003 по 2008 и 2013 — 2020 годы, занимал должности советника, старшего советника, начальника отдела и заместителя директора Первого европейского департамента российского внешнеполитического ведомства.
С 2023 года является чрезвычайным и полномочным послом.
В 2010 году дипломат был награжден Орденом Дружбы, а в 2019 получил почетную грамоту президента Российской Федерации.
3 мая Путин назначил Игоря Мартынова послом в Буркина-Фасо. Отдельным указом российский лидер освободил от должности Алексея Салтыкова. В апреле сменился посол России и в Румынии. Владимир Липаев сменил на этой должности Валерия Кузьмина.