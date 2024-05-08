Эксперт рассказала о способе сэкономить на летнем отдыхе

Лето — традиционный сезон отпусков, когда многие отправляются на отдых в другие города и страны, что зачастую требует больших затрат. О том, какие финансовые инструменты помогут накопить деньги на путешествия, «Известиям» 8 мая рассказала заместитель гендиректора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

«Начните с финансового планирования: определите категории обязательных расходов (оплата коммунальных услуг, телефон/интернет, кредитные обязательства и т.д.) и свои приоритеты на время отпуска, изучите отзывы о месте, где вы собираетесь отдыхать, чтобы узнать, какие траты могут вас ждать. Не забудьте про страхование путешественников, даже если поездка по России, страховка минимизирует траты в случае внезапного заболевания или травмы. Учтите расходы на развлечения и досуг, а также обязательно предусмотрите, чтобы по возвращению домой у вас оставались деньги, как минимум, на питание и проживание», — пояснила она.

Заранее составленный план, по ее словам, позволит избежать неожиданных трат и даст время для того, чтобы найти партнерские и бонусные программы, опции оплаты кешбэком и другие возможности максимально оптимизировать расходы. Так, например, если забронировать путевку заранее, как правило, это позволит сэкономить до 20–30%, а билеты в будние дни обычно стоят дешевле, чем в выходные.

«Сформировав общий бюджет отпуска, посчитайте, какую сумму необходимо откладывать с каждого дохода, чтобы достичь своей финансовой цели. В зависимости от размера расходов и горизонта планирования, цель может быть краткосрочная, среднесрочная или долгосрочная. Например, вы собираетесь на горизонте нескольких месяцев отправиться в ежегодный отпуск. Для этого подойдет накопительный счет или банковский вклад, которые вы сможете регулярно пополнять. Так у вас не будет соблазна потратить сберегаемую сумму на другие расходы или спонтанные покупки, если бы она просто лежала дома в виде наличных или на карте без возможности начисления дохода», — заключила Белова.

В апреле «Известиям» в системе поиска Tourvisor рассказали, что россияне начали активно скупать туры и билеты на летние месяцы — за весну, несмотря на рост цен, их было продано на 23% больше, чем годом ранее. Туристы активно бронировали ОАЭ, Таиланд, Италию и Францию. По российским направлениям интерес сдвинулся от Сочи к Калининграду, Владивостоку, Южно-Сахалинску и Красноярску.