Охлаждение следует: объем кредитов россиян впервые превысил 36 трлн

Общий объем кредитов россиян впервые перевалил за 36 трлн рублей . Это следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия». Хотя после повышения ключевой ставки до 16% в декабре 2023-го рост портфеля замедлился, уже в марте он снова вырос на значительные 600 млрд рублей . Такой спрос связан с высокой потребительской активностью и адаптацией россиян к макроэкономической ситуации, считают эксперты. Риски закредитованности граждан сохраняются, однако регулятор следит за ситуацией и ужесточает выдачи ссуд .

Как меняется спрос россиян на кредиты на фоне высокой ставки

Россияне набрали кредитов на 36,6 трлн рублей . Совокупный портфель ссуд населения достиг этого уровня по итогам марта 2024-го, следует из статистики Центробанка.

После активного роста во втором полугодии 2023-го динамика кредитного портфеля замедлилась в декабре . Тогда ЦБ в последний раз повысил ключевую ставку до 16%. Три месяца подряд совокупный объем ссуд населения увеличивался на 100–300 млрд рублей .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Однако в марте спрос на займы снова подскочил. Кредитный портфель россиян увеличился сразу на 634 млрд , следует из статистики Банка России. Причем основной рост пришелся на необеспеченные ссуды. «Известия» направили запрос в ЦБ.

Спрос населения на займы действительно снизился в зимние месяцы на фоне роста ставок и ужесточения выдачи необеспеченных ссуд, подтвердил директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по маркетингу Алексей Волков. В I квартале 2024-го ЦБ еще сильнее ограничил возможность предоставлять займы наличными клиентам с высокой долговой нагрузкой.

Справка «Известий» В I квартале 2024-го банки могли выдавать не более четверти новых кредитов наличными клиентам с долговой нагрузкой выше 50% (когда заемщик тратит больше половины своих доходов на покрытие ссуд). В конце 2023-го лимит выдачи был на уровне 30%.

В то же время поддержку кредитованию в начале этого года оказали высокий потребительский спрос, а также рост доходов граждан (люди больше зарабатывают, а значит, могут позволить себе ссуду на крупные покупки). Кроме того, выросли инфляционные ожидания, пояснил Алексей Волков.

При этом к марту стало очевидно, что ЦБ завершил цикл поднятия ключевой, но еще не готов ее снижать. Ситуация стабилизировалась, и россияне еще повысили активность, заключил эксперт.

Несмотря на ужесточение политики регулятора, потребительский спрос сохраняется на высоком уровне , согласилась главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. По ее мнению, двузначные ставки в экономике частично компенсировались ростом реальных зарплат населения (почти на 11% в феврале), поэтому в итоге портфель увеличивается.

Позитивное влияние также оказали адаптация россиян к нынешней макроэкономической ситуации и низкий уровень безработицы (сейчас он на историческом минимуме — 2,7%), отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Как росли выдачи кредитов в крупнейших банках

В «Сбере» в I квартале 2024-го зафиксировали повышенный спрос граждан на потребкредиты. Он оказался на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года . Однако выдачи ограничены лимитами ЦБ, отметили в пресс-службе финансовой организации. При этом объем оформленных ипотечных ссуд и на первичном, и на вторичном рынке в январе–марте 2024-го несколько снизился, добавили в «Сбере».

В ВТБ и Совкомбанке сообщили о совокупном росте выдачи кредитов россиянам в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 12% и 16% соответственно . Максимальная активность заемщиков пришлась на март на фоне оживления рынка недвижимости и авторынка, уточнили в пресс-службе ВТБ.

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В банке «ДОМ.РФ» в марте выдали ипотечных ссуд на 40 млрд рублей, объем в два раза превысил январский показатель , сообщил заместитель председателя правления финансовой организации Алексей Косяков.

В то же время за первые три месяца 2024-го в крымском РНКБ и Новикомбанке зафиксировали незначительное снижение объема оформленных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Есть ли риски высокой закредитованности россиян

В абсолютных цифрах совокупный кредитный портфель граждан уже достаточно большой — он достиг пятой части ВВП России , оценил Алексей Тараповский из Anderida Financial Group.

Банк России внимательно следит за ситуацией и постепенно ужесточает регулирование, чтобы снизить риски высокой закредитованности россиян, напомнила Анна Землянова из Совкомбанка.

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В целом риски роста закредитованности россиян еще сохраняются , считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако беспокойство вызывают в основном заемщики с высокой долговой нагрузкой (выше 50%), считает Алексей Волков из НБКИ. Часть из них может оказаться неплатежеспособной, особенно когда регулятор ужесточает лимиты по выдаче рискованных ссуд, что лишает должников возможности перекредитоваться. Но это не приведет к системным проблемам банков , уверен эксперт.

Кроме того, дальнейшее ужесточение выдачи ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой и отмена льготной ипотеки помогут значительно охладить рынок, отметила Наталья Мильчакова.

Банк России уже объявил о введении новых ограничений по необеспеченным займам и автокредитам с 1 июля , напомнил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. По его словам, эти меры предотвратят повышение доли рискованных ссуд в портфелях финансовых организаций и помогут снизить закредитованность граждан.

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В результате динамика роста замедлится — по итогам года объемы выдачи ипотеки увеличатся на 10–13% (против 30% в прошлом году), а необеспеченных кредитов — на 7–10% (к 16% в 2023-м), оценил Дмитрий Грицкевич.

До 1 июля на рынок ипотеки будет влиять вероятное завершение программы с господдержкой на новостройки под 8%, ожидают в пресс-службе ВТБ. Там пояснили: многие клиенты будут стараться купить жилье по низкой ставке. Однако затем спрос охладится.