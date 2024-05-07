Реклама
Прямой эфир
Политика
Александр Нуризаде стал новым послом России в Хорватии
Мир
Полиция назвала одной из причин пожара на заводе Diehl поджог по неосторожности
Мир
В ООН обвинили Израиль в нарушении международных норм по эвакуации в секторе Газа
Мир
Экс-нападающего ЦСКА Жо арестовали в Бразилии за неуплату алиментов
Общество
В Херсонской области задержали завербованного Киевом сотрудника МЧС РФ
Мир
Мирзиёев примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Общество
Суд в Москве арестовал журналистку Кеворкову на два месяца
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии развитие отношений РФ и КСА
Общество
Число рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Сочи вырастет почти на четверть летом
Мир
Захарова предрекла, что беженцы и оружие с Украины сыграют с ЕС «кровавую шутку»
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Путин поручил вывести РФ на четвертое место в мире по объему ВВП
Мир
Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД страны
Мир
Фракция АдГ в Гамбурге исключила депутата Петерсен после поездки в РФ
Общество
МЧС предупредило о похолодании в Подмосковье до -3 ночью и утром 8 мая
Интернет и технологии
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro
Сюжет:

Австрийский депутат осудил желание Вены укрепить сотрудничество с НАТО

Депутат Райфенбергер: сотрудничество с НАТО может подорвать нейтралитет Австрии
0
Фото: Global Look Press/imago images.de/Xander Heinl
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Желание властей Австрии активизировать сотрудничество с НАТО может привести к разрушению нейтралитета страны. Об этом 7 мая сообщил депутат Австрийской партии свободы (АПС) Фолькер Райфенбергер.

Ранее в этот день газета Die Presse со ссылкой на документ сообщала, что группа из четырех нейтральных государств в составе Австрии, Ирландии, Мальты и Швейцарии в конце 2023 года направили в адрес Североатлантического альянса письмо с предложением о расширении сотрудничества. Как писало издание, страны готовы участвовать в совместных учениях, а также предоставлять доступ к документам, обмениваться разведывательными данными. НАТО И МИД Австрии подтвердили информацию издания.

«Вступать в НАТО — это очень опасная игра. В случае эскалации конфликта на Украине, наша стране больше не будет в безопасности, потому что ее просто перестанут воспринимать как нейтральную», — говорится в заявлении депутата, которое приводится на сайте АПС.

Депутат напомнил, что Австрия много лет являлась нейтральным государством. «Неслучайно Вена также является местом расположения нескольких международных организаций, включая ООН и ОБСЕ», — пояснил депутат.

Он также заявил, что страну перестали воспринимать как нейтральную после визитов канцлера Карла Нехаммера на Украину и в Россию, а также в результате поддержки Австрией антироссийских санкций и поставок Киеву вооружений.

Ранее, 4 апреля, посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что лицемерная политика правительства Австрии сильно бьет по международному авторитету Вены. Он рассказал что в сторону Украины через Австрию беспрепятственно следует военная техника, совершаются пролеты американских самолетов.

Тонкая связь: Евросоюз и Россия прервали весь политический диалог
Стоит ли надеяться на потепление и от чего это зависит

1 апреля Любинский поставил под сомнение военный нейтралитет Австрии.

13 февраля российский посол в Вене заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми разумными политическими силами в Австрии. По мнению посла, 2024 год станет для австрийцев определяющим, в том числе в контексте предстоящих парламентских выборов. Он выразил уверенность, что многолетнее плодотворное взаимодействие Москвы и Вены невозможно в одночасье перечеркнуть и выбросить на свалку истории.

До этого, 30 января, австрийский канцлер Карл Нехаммер указал на необходимость искать способы взаимодействия с Россией. Он заявил, что не жалеет о своем визите в Россию в апреле 2022 года. По его словам, поездка была согласована с руководством Европейского союза и Украины. Позже он заявил, что без участия в переговорах России будет невозможно достичь мирного урегулирования украинского конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024