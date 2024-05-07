Желание властей Австрии активизировать сотрудничество с НАТО может привести к разрушению нейтралитета страны. Об этом 7 мая сообщил депутат Австрийской партии свободы (АПС) Фолькер Райфенбергер.

Ранее в этот день газета Die Presse со ссылкой на документ сообщала, что группа из четырех нейтральных государств в составе Австрии, Ирландии, Мальты и Швейцарии в конце 2023 года направили в адрес Североатлантического альянса письмо с предложением о расширении сотрудничества. Как писало издание, страны готовы участвовать в совместных учениях, а также предоставлять доступ к документам, обмениваться разведывательными данными. НАТО И МИД Австрии подтвердили информацию издания.

«Вступать в НАТО — это очень опасная игра. В случае эскалации конфликта на Украине, наша стране больше не будет в безопасности, потому что ее просто перестанут воспринимать как нейтральную», — говорится в заявлении депутата, которое приводится на сайте АПС.

Депутат напомнил, что Австрия много лет являлась нейтральным государством. «Неслучайно Вена также является местом расположения нескольких международных организаций, включая ООН и ОБСЕ», — пояснил депутат.

Он также заявил, что страну перестали воспринимать как нейтральную после визитов канцлера Карла Нехаммера на Украину и в Россию, а также в результате поддержки Австрией антироссийских санкций и поставок Киеву вооружений.

Ранее, 4 апреля, посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что лицемерная политика правительства Австрии сильно бьет по международному авторитету Вены. Он рассказал что в сторону Украины через Австрию беспрепятственно следует военная техника, совершаются пролеты американских самолетов.

1 апреля Любинский поставил под сомнение военный нейтралитет Австрии.

13 февраля российский посол в Вене заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми разумными политическими силами в Австрии. По мнению посла, 2024 год станет для австрийцев определяющим, в том числе в контексте предстоящих парламентских выборов. Он выразил уверенность, что многолетнее плодотворное взаимодействие Москвы и Вены невозможно в одночасье перечеркнуть и выбросить на свалку истории.

До этого, 30 января, австрийский канцлер Карл Нехаммер указал на необходимость искать способы взаимодействия с Россией. Он заявил, что не жалеет о своем визите в Россию в апреле 2022 года. По его словам, поездка была согласована с руководством Европейского союза и Украины. Позже он заявил, что без участия в переговорах России будет невозможно достичь мирного урегулирования украинского конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.