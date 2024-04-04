Посол РФ в Австрии указал на удары по международному авторитету Вены
Лицемерная политика правительства Австрии сильно бьет по международному авторитету Вены. Об этом в четверг, 4 апреля, заявил в интервью «Известиям» посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Он рассказал что в сторону Украины через Австрию беспрепятственно следует военная техника, совершаются пролеты американских самолетов. Поэтому даже в военном аспекте нейтралитета к Австрии много вопросов.
«Эта лицемерная и двурушническая политика касается не только австрийских властей. Палестино-израильский конфликт — это полный крен в сторону безоговорочного осуждения палестинцев, хотя проблема имеет свою глубокую историю. И вот эти «шараханья» во внешнеполитическом курсе Вены, конечно же, сказываются на авторитете [Вены] как одной из важнейших международных столиц, как площадки для переговоров», — ответил посол на вопрос «Известий» о нейтральном статусе Австрии в современных геополитических реалиях.
Ранее, 1 апреля, Любинский поставил под сомнение военный нейтралитет Австрии. По его мнению, участие страны в программе «Небесный щит» является сомнительным способом обеспечения суверенитета, а военный нейтралитет Вены становится политической фикцией.
13 февраля российский посол в Вене заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми разумными политическими силами в Австрии. По мнению посла, 2024 год станет для австрийцев определяющим, в том числе в контексте предстоящих парламентских выборов. Он выразил уверенность, что многолетнее плодотворное взаимодействие Москвы и Вены невозможно в одночасье перечеркнуть и выбросить на свалку истории.
До этого, 30 января, австрийский канцлер Карл Нехаммер указал на необходимость искать способы взаимодействия с Россией. Он заявил, что не жалеет о своем визите в Россию в апреле 2022 года. По его словам, поездка была согласована с руководством Европейского союза и Украины. Позже он заявил, что без участия в переговорах России будет невозможно достичь мирного урегулирования украинского конфликта.