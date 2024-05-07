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Диетолог напомнила, как можно поддерживать форму без диет

Диетолог Павлюк: разгрузочные дни являются альтернативой диетам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала во вторник, 7 мая, что разгрузочные дни, которые одобряются современной медициной, являются альтернативой диете.

По словам специалиста, на диете обычно сидят неделю, две или месяц, и часто это небезопасно.

«А разгрузочные дни для здоровья считаются не вредны, они применяются активно, это одобряемый вариант. Люди делают один или два разгрузочных дня в неделю. Бывают разные разгрузочные дни: белковые, углеводные, жировые и так далее. У нас в клинике самые популярные — творожные дни», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

Врач напомнила, что есть основная пищевая пирамида, на которую стоит ориентироваться всем людям. Специалист уточнила, что она состоит из шести групп продуктов: овощей (500 г в день), фруктов (300–400 г в день), крахмалистых (от шести до десяти порций в день, каждый прием пищи по четвертой части тарелки), белковых (6–8 порций в день, каждый прием пищи по четвертой части тарелки), молочных (два стакана в день) и жировых (30 г масла в день или три чайные ложки масла и 30 г орехов).

По словам Павлюк, можно ориентироваться на знаменитую «тарелку здорового питания», где всего по четвертой части: овощей, фруктов, белковых и крахмалистых продуктов.

По мнению диетолога, многим людям тяжело справляться с подсчетом калорийности и разбором состава продуктов, поэтому соблюдение общих рекомендаций является верным способом держать себя в тонусе.

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Ранее в этот день диетолог Полина Журавлева развеяла популярный миф о супах. Она считает, что их польза слишком преувеличена, сообщает 360.ru.

В свою очередь врач-диетолог, эндокринолог и нутрициолог Наталья Лазуренко заявила, что для пользы диеты она должна стать основой рациона на долгое время.

Специалист отметила, что зачастую диеты имеют временный эффект, поскольку обычно люди хотят получить быстрый результат и к долгосрочным изменениям в образе жизни не готовы.

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