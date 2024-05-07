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СМИ определили худшие наряды на Met Gala 2024

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Некоторые звезды на мероприятии Met Gala 2024 порадовали своими образами, а другие потерпели настолько катастрофические фиаско, что их выход на красную дорожку больше напоминал «парад на Хэллоуин». Об этом 7 мая написала британская газета Daily Mail.

Первой в топе «причудливых» нарядов оказалась 22-летняя модель Амелия Грей Хэмлин. Девушка пришла в платье-аквариуме с цветами. Звезда Бродвея Джей Харрисон Ги нарядился гигантским жуком.

СМИ также не понравился стиль певицы Ланы Дель Рей, у которой был образ дерева, накрытого гигантской москитной сеткой. На ногах у нее были металлические сабо, что делало ее еще более нелепой.

Daily Mail отметила, что певица Дуа Липа также выбрала странный наряд. Нижняя часть ее платья напоминала пляжное парео, а корсет был похож на остатки костюма из «Мулен Руж». Задняя часть костюма была откровенной, а огромный хвост из перьев делал образ еще более обескураживающим.

Gigi Hadid poses at the Met Gala

В нью-йоркском Метрополитен-музее прошел традиционный бал Met Gala. Тема бала была, как обычно, задана выставкой Института костюма, в этом году носящей название «Спящие красавицы: пробуждение моды». В ее основу легли вещи из запасников музея — от лифа XVII века и бального платья от Уорта викторианских времен до творений Кристиана Диора и Ива Сен-Лорана. Самые экстравагантные костюмы знаменитостей — в фотогалерее «Известий»

Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Shakira poses at the Met Gala
Певица Шакира появилась на Met Gala в шикарном красном платье с длинным шлейфом
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Lana Del Rey attends the Met Gala
Лана Дель Рей поразила всех нарядом, украшенным острыми шипами роз. Для еще большего попадания в образ она надела корону в виде веток с бежевой вуалью
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Penélope Cruz
Актриса Пенелопа Крус перевоплотилась в злую королеву, выбрав для Met Gala черное пышное платье в пол
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Bruna Marquezine, Tory Burch and Uma Thurman pose at the Met Gala
Актрисы Бруна Маркензи, Ума Турман и дизайнер Тори Берч по-своему представили образ Спящей красавицы. Но у каждой из них неотъемлемой частью наряда стали цветы
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Jennifer Lopez
Экстравагантное платье Дженнифер Лопес не могло остаться незамеченным. Певица не стала изменять своему стилю и выбрала полупрозрачное платье с рисунком в виде серебряных веток с листьями
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Marc Jacobs, Dua Lipa and Charly Defrancesco attend The 2024 Met Gala Celebrating
Дуа Липа выбрала для мероприятия короткий топ с прозрачными перчатками и нежную черную вуаль, играющую в наряде роль юбки. Акцент в образе сделан на черном украшении из перьев. Видимо, на этом Met Gala певица решила примерить образ ворона
Фото: Getty Images Jamie McCarthy
Jordan Roth attends The 2024 Met Gala Celebrating
Продюсер Джордан Рот в наряде от Valentino, отражающем весь цикл цветения розы
Фото: Getty Images/Kevin Mazur/MG24
U.S. actress Demi Moore and U.S.-British fashion designer Harris Reed pose at the Met Gala,
Дизайнер Харрис Рид создала наряды на Met Gala не только для себя, но и для актрисы Деми Мур
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Emma Chamberlain
Второй претенденткой на звание лучшей злой королевы стала Эмма Чемберлен в черном платье от Jean Paul Gaultier
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Jessica Biel
Джессика Бил появилась на Met Gala в длинном розовом платье, украшенном лепестками роз
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Kendall Jenner
На Кендалл Дженнер элегантное черное платье от Givenchy Couture
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Gustav Magnar Witzoe
Миллиардер Густав Магнар Витцё практически смог затмить всех дам на Met Gala, выбрав для мероприятия блестящий бежевый комбинезон с длинной шелковой накидкой
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Gwendoline Christie
Актриса Гвендолин Кристи выбрала простое красное платье, обыграв его полупрозрачной накидкой. Однако все внимание приковано к ее волосам
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Mindy Kaling
Актриса Минди Калинг выбрала для своего образа Спящей красавицы бежевое платье от Gaurav Gupta
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Ariana Grande and Cynthia Erivo
Ариана Гранде появилась в элегантном белом платье в пол. Составившая ей компанию певица Синтия Эриво выбрала черный блестящий костюм, усыпанный лепестками роз
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Zendaya
Актриса Зендая появилась на Met Gala впервые за пять лет, удивив публику сине-зеленым платьем от Maison Margiela
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
FKA Twigs, Stella McCartney, Ed Sheeran and Cara Delevingne
Красную дорожку посетили певица FKA Twigs, модельер Стелла Маккартни и модель Кара Делевинь. Для певца Эда Ширана это было первое появление на Met Gala
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Kim Kardashian
Ким Кардашьян обыграла образ железной леди, выбрав для мероприятия корсет в виде доспехов и полупрозрачную юбку с цветочным принтом
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Sarah Jessica Parker and Andy Cohen pose at the Met Gala
Сара Джессика Паркер пришла на Met Gala в компании своего давнего приятеля Энди Коэна
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Cardi B
Поистине шикарный наряд певицы Cardi B даже не смог полностью поместиться в объективы фотографов
Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Образ модели и актрисы Кары Делевинь также вызвал вопросы: ее странная блестящая рубашка переходила в головной убор, усыпанный кристаллами.

По мнению СМИ, актриса из «Игры престолов» Гвендолин Кристи больше напоминала маньяка-фокусника из-за причудливого плаща и объемной прически. Daily Mail посчитала, что бледный макияж и странные позы мало способствовали улучшению ее причудливого образа на мероприятии.

Американская рэперша Доджа Кэт также пришла в спорном наряде: в длинной насквозь мокрой белой футболке. Наряд оказался полностью прозрачным, поэтому ей пришлось прикрывать интимные места рукой.

Другие гости пришли в нарядах, которые идеально подошли бы для Хэллоуина, но не для Met Gala, отметила британская газета, приводя в пример платье Наташи Пунавалла, которое выглядело так, будто его «протащили по чердаку и покрыли паутиной».

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