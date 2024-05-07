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Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД страны

Президент Абхазии Бжания отправил в отставку главу МИД страны Ардзинбу
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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Президент Абхазии Аслан Бжания отправил в отставку главу МИД республики Инала Ардзинбу. Соответствующий указ абхазский лидер подписал 7 мая.

«Освободить Ардзинба Инала Батувича от должности министра иностранных дел Республики Абхазия», — говорится документе, опубликованном на сайте президента Абхазии.

Исполняющим обязанности главы МИД Абхазии назеначен замминистра иностранных дел республики Ираклий Тужба.

Причина освобождения Ардзинбы от должности в указе не уточняется.

«Участие в Союзном государстве отвечает интересам Абхазии»
Президент республики Аслан Бжания — о роли России в становлении страны, совместных проектах и будущем пункте размещения ВМФ РФ

21 апреля Бжания рассказал, что Абхазия заинтересована в участии в Союзном государстве РФ и Белоруссии. Абхазский лидер подчеркнул, что его страна хочет быть активным участником интеграционного процесса, а союз РФ, Белоруссии и Абхазии будет выгоден народам трех государств.

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