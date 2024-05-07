Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД страны
Президент Абхазии Аслан Бжания отправил в отставку главу МИД республики Инала Ардзинбу. Соответствующий указ абхазский лидер подписал 7 мая.
«Освободить Ардзинба Инала Батувича от должности министра иностранных дел Республики Абхазия», — говорится документе, опубликованном на сайте президента Абхазии.
Исполняющим обязанности главы МИД Абхазии назеначен замминистра иностранных дел республики Ираклий Тужба.
Причина освобождения Ардзинбы от должности в указе не уточняется.
21 апреля Бжания рассказал, что Абхазия заинтересована в участии в Союзном государстве РФ и Белоруссии. Абхазский лидер подчеркнул, что его страна хочет быть активным участником интеграционного процесса, а союз РФ, Белоруссии и Абхазии будет выгоден народам трех государств.