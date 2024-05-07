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В Киргизии сообщили о стрельбе на границе с Таджикистаном

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Фото: РИА Новости/Игорь Егоров
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Инцидент со стрельбой произошел на границе Таджикистана и Киргизии. Об этом 7 мая сообщила погранслужба Киргизии в официальном Telegram-канале.

Стрельба произошла рядом с районом Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области. Пограничники заметили несколько граждан Таджикистана, которые пасли скот на территории Киргизии в 250–300 м от линии государственной границы.

«Требования пограничников покинуть территорию Киргизии граждане Таджикистана проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих», — заявили в ведомстве.

Известно, что один из пастухов совершил несколько выстрелов в сторону пограничного наряда.

«Среди пограничников Кыргызской Республики пострадавшие отсутствуют. По неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана получил ранение в ногу», — отметили в сообщении.

Однако обстоятельства получения ранения уточняются, так как сотрудники правоохранительных органов Таджикистана предоставили только фотографию.

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Ранее, 30 марта, топографические рабочие группы Таджикистана и Киргизии согласовали 28,37 км общей государственной границы. Стороны договорились продолжить работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Киргизии.

Отношения между двумя государствами неоднократно обострялись из-за того, что страны не завершили процесс делимитации границы, протяженность которой составляет более 980 км. Переговоры об этом ведутся с 2002 года. На спорных участках границы периодически возникают вооруженные конфликты.

Так, в сентябре 2022 года на границе появилась тяжелая бронетехника, авиация и РСЗО. Бишкек, в частности, сообщил о ракетном обстреле аэропорта Баткена.

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