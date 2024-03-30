Таджикистан и Киргизия согласовали более 28 км линии общей границы

Топографические рабочие группы Таджикистана и Киргизии согласовали 28,37 км общей государственной границы, сообщило 30 марта агентство Khovar.

Встреча специалистов проходила с 24 по 29 марта в киргизском городе Баткен.

По итогам был подписан соответствующий протокол. Стороны договорились продолжить работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Киргизии.

Отношения между двумя государствами неоднократно обострялись из-за того, что страны не завершили процесс делимитации границы, протяженность которой составляет более 980 км. Переговоры об этом ведутся с 2002 года. На спорных участках границы периодически возникают вооруженные конфликты.

Так, в сентябре 2022 года на границе появилась тяжелая бронетехника, авиация и РСЗО. Бишкек, в частности, сообщил о ракетном обстреле аэропорта Баткена.