Патрушев отметил слова Путина о продолжении его служения Родине

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что особо запомнил слова президента РФ Владимира Путина о продолжении его служения России и народу. Об этом он 7 мая рассказал «Известиям».

«[Речь Путина] запомнится тем, что он будет верно служить своему Отечеству и народу», — указал он.

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также поделилась своими впечатлениями от прошедшей инаугурации.

«Волнительно, торжественно, державно, эмоционально! Супер!» — заявила она журналистам.

В свою очередь, олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева, прибывшая на инаугурацию вместе с тренером и ученицами академии художественной гимнастики «Небесная грация», отметила зрелищность и торжественность церемонии.

«Сегодня наш президент России вступил в должность — это очень важное событие в любом государстве. Это, конечно, внутреннее укрепление, то, что сейчас происходит в нашей стране, — это идет, конечно, специальная военная операция, это всё непросто, сложно, но здорово, что народ пришел на выборы, поддержал президента, поддержал его политику, и мы как избиратели видим, что наш лидер опирается не на зарубежные страны, а опирается на свой народ. В этом есть залог всех наших успехов и побед», — сказала Кабаева.

Церемония вступления Путина в должность президента России прошла 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца.

Глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Также на инаугурации были главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей.