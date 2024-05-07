В Херсонской области задержали завербованного Киевом сотрудника МЧС РФ
В Херсонской области силовики задержали сотрудника МЧС России, который был завербован военной разведкой Украины и готовил диверсию. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«Сотрудниками УФСБ России по Херсонской области пресечена деятельность гражданина РФ, сотрудника МЧС России по Херсонской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с представителями органов военной разведки Украины», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ России по Херсонской области.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в июле 2022 года житель Херсонской области был завербован сотрудниками главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины. Следуя указаниям, мужчина перевез по месту своего жительства в селе Каиры самодельные взрывные устройства и хранил их с целью совершить диверсию на территории Херсонской области.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).
В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.
Ранее, 3 мая, сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего теракты на территории России, в том числе в отношении объектов Минобороны РФ. Им оказался 48-летний россиянин Николай Суворов, разыскиваемый ранее в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ («Приготовление к диверсии») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК России.
Силовики также изучили телефон агента. Там была обнаружена переписка, подтверждающая намерения совершить теракт. Установлено, что он в городе Пабраде Вильнюсского уезда Литвы обучался минно-взрывному и стрелковому делу для последующего участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и совершения диверсий на территории России. Его также подозревают в причастности к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта.