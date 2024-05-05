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Ликвидированный в Ленобласти диверсант мог быть связан с терактом в «Крокусе»

Ликвидированный фигурант дела «Крокуса» Сурнов уезжал из России в 2022 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ликвидированный в Ленинградской области 3 мая 48-летний диверсант Николай Сурнов, работавший на украинскую разведку, мог быть связан с терактом в «Крокус Сити Холле». Как рассказали 5 мая его знакомые, мужчина покинул Россию сразу после объявления частичной мобилизации в 2022 году.

Они сообщили, что раньше он руководил гаражным кооперативом «Стрела-2» в подмосковном городе Королеве. Члены кооператива опознали его по фотографии, рассказав, что предполагаемый пособник террористов, совершивших атаку на концертный зал, был механиком и специализировался на японских автомобилях.

«Он занимался «япошками», хороший мастер был. <…> Мы не общались тесно, а так да, машины к нему заезжали, «япошки». Нормальный был человек. Он тут воров ловил. Даже до председательства. В одном гараже что-то своровали, по камерам выявил», — приводит слова собеседника «РИА Новости».

По их словам, после объявления частичной мобилизации в России Сурнов оставил всë в один день и покинул страну. Знакомые знакомых сообщили, что мужчина «уехал куда-то в Литву». О том, что Сурнов находился в Литве, сообщали и в ФСБ.

На одной из страниц жены Сурнова в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) местом жительства указан Вильнюс, а на другой — город Королев. В разговоре с агентством «Регнум» женщина рассказала, что с радостью прекратила общение с мужем после развода. Она отметила, что он был скрытным.

«Я не общаюсь с ним больше 15 лет. Мы давно в разводе. Про его личную жизнь я ничего не знаю и не хочу знать. Очень рада, что жизнь нас развела с ним», — сообщила Екатерина.

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Ранее, 3 мая, сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего теракты на территории России, в том числе в отношении объектов Минобороны РФ. В Центре общественных связей (ЦОС) ведомства отметили, что агентом оказался россиянин, разыскиваемый ранее в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ («Приготовление к диверсии») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК России.

Силовики также изучили телефон агента. Там была обнаружена переписка, подтверждающая намерения совершить теракт. Установлено, что он в городе Пабраде Вильнюсского уезда Литвы обучался минно-взрывному и стрелковому делу для последующего участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и совершения диверсий на территории России

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 145 человек, число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

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