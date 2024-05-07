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Politico рассказала о новом плане ЕС по использованию замороженных активов РФ

Politico: ЕС нашел альтернативу для стран, которые не хотят вооружать ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Руководство Евросоюза предложило странам, которые против использования прибыли от замороженных активов России для закупок оружия для Украины, оказывать ей гуманитарную помощь. Об этом 6 мая сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным журналистов, предложение поступило в преддверии встречи 27 посланников ЕС, которая состоится в среду, 8 мая. Председательствующая в Совете Евросоюза Бельгия надеется по ее итогам разблокировать финансирование для Киева.

Отмечается, что это последняя попытка сторонников киевского режима в ЕС привлечь на свою сторону страны, которые не входят в НАТО и хотели бы освободить себя от обязательства закупать боеприпасы. В частности, речь идет об Австрии, Мальте, Ирландии и Кипре.

При этом один из собеседников Politico утверждает, что в Германии, Италии и Франции предложение Брюсселя вызвало мало энтузиазма из-за юридических и финансовых рисков.

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Ранее, в понедельник, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что члены ЕС достигли консенсуса на тему предложения использовать 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины, которое выдвинул в марте верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

До этого, 3 мая, агентство Bloomberg сообщило о планах США возглавить группу, задача которой — предоставить Киеву $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов России. По его данным, Вашингтон обсуждает эту идею со странами G7, чтобы подписать соответствующее соглашение на саммите в июне. Газета Financial Times тогда же сообщила, что идея полной конфискации этих активов больше не обсуждается, изучаются иные способы их использования.

28 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфискация активов РФ на Западе станет солидным гвоздем в будущий гроб западной экономической системы. В случае изъятия активов Россия будет отстаивать свои интересы в том числе в судах, отметил он.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центрального банка РФ.

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