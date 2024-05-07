Реклама
Прямой эфир
Политика
Александр Нуризаде стал новым послом России в Хорватии
Мир
Полиция назвала одной из причин пожара на заводе Diehl поджог по неосторожности
Мир
В ООН обвинили Израиль в нарушении международных норм по эвакуации в секторе Газа
Мир
Экс-нападающего ЦСКА Жо арестовали в Бразилии за неуплату алиментов
Общество
В Херсонской области задержали завербованного Киевом сотрудника МЧС РФ
Мир
Мирзиёев примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Общество
Суд в Москве арестовал журналистку Кеворкову на два месяца
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии развитие отношений РФ и КСА
Общество
Число рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Сочи вырастет почти на четверть летом
Мир
Захарова предрекла, что беженцы и оружие с Украины сыграют с ЕС «кровавую шутку»
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Путин поручил вывести РФ на четвертое место в мире по объему ВВП
Мир
Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД страны
Мир
Фракция АдГ в Гамбурге исключила депутата Петерсен после поездки в РФ
Общество
МЧС предупредило о похолодании в Подмосковье до -3 ночью и утром 8 мая
Интернет и технологии
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro

Россияне стали чаще оформлять страховки для поездок в майские праздники в Европу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне стали чаще оформлять страховки для путешествий в майские праздники в страны Европы. Это следует из данных группы компаний BestDoctor, с которыми ознакомились «Известия» 7 мая.

Так, в 2024 году путешественники на майские праздники чаще всего оформляли страховки для поездок в страны Шенгенской зоны. Это направление занимает почти половину — 49% — от общего числа приобретенных страховок для путешественников на период праздников. На втором месте –– Италия: страховки именно в эту страну на праздники оформили 13% пользователей. Такую же долю от общего числа страховых продуктов для путешественников в 2024 году занимает Турция. Далее по популярности следуют Франция и Испания. На эти направления приходится по 6% страховых продуктов от общего числа. Замыкает рейтинг пользующихся спросом направлений Грузия (2%).

При этом в 2023-м туристы чаще всего на майские покупали страховки в Турцию –– показатель составлял 35% от всего числа оформленных продуктов. На страны Шенгенской зоны в прошлом году приходилось всего 5% от всех страховок.

«Майские праздники –– традиционный период высокого спроса на страхование для путешественников. В этом году мы видим, что структура по оформленным продуктам изменилась: значительно выросло количество страхования для поездок в страны Шенгенской зоны. Менее популярными в качестве направлений для весеннего отдыха стали Армения и Грузия» — рассказала CEO бизнес-юнита Digital Insurance группы компаний BestDoctor Анна Антизерская.

По информации экспертов, средний возраст застрахованного путешественника –– 41 год. Средний размер лимита страховой суммы составил €40 тыс.

Горячая степь: что посмотреть и чем заняться в Калмыкии весной
Буддистские храмы, дикие тюльпаны и розовое озеро удивят даже опытных путешественников

Ранее 6 мая эксперты сервиса «Туту» рассказали «Известиям», что в мае во многих регионах России туристов значительно меньше, чем летом, особенно если ехать в будни, а не в праздники. Среди лучших направлений для отдыха они назвали Мурманскую область, Краснодарский край, Алтай.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024