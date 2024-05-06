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Названы направления для отдыха в мае, где красиво и мало туристов

Краснодарский край и Алтай: в «Туту» назвали лучшие направления для отдыха в мае
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В мае во многих регионах России туристов значительно меньше, чем летом, особенно если ехать в будни, а не в праздники. Эксперты сервиса «Туту» 6 мая рассказали «Известиям», куда можно отправиться сейчас, чтобы толпы туристов не мешали наслаждаться окружающей красотой.

Так, например, можно посетить Мурманскую область. Погода на Кольском полуострове в мае весьма переменчива: днем могут быть и заморозки, и дожди. Тем не менее у майского путешествия на Русский Север много плюсов.

«Например, у горнолыжников и сноубордистов есть шанс покататься и закрыть сезон: курорты, как правило, работают до июня. Всех остальных ждет неповторимая северная весна: первоцветы, оживающие водопады и полярный день, который вступает в свои права. Отправляйтесь в тур на байдарках, на рыбалку или погуляйте по Мурманску и откройте город с гастрономической стороны. Добраться до Мурманска из Москвы можно не только на поезде, но и на самолете», — указали эксперты.

Следующая локация — Краснодарский край.

«Туристов на курортах Краснодарского края много в любое время года, однако в мае меньше, чем в летние месяцы. Да, море пока прохладное, зато можно отправиться к водопадам, в горы или устроить выходные в спа-отеле. Еще один вариант необычного путешествия по региону — поездка по винодельням на автомобиле. Там можно познакомиться с локальной кухней и сделать романтичные фотографии на виноградниках», — добавили аналитики.

Также май считается популярным месяцем для поездки на Алтай: в это время цветет маральник, и полюбоваться им путешественники приезжают со всей страны.

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«Но не бойтесь: в регионе много уединенных мест, где чувствуешь единение с природой, а не раздражение от того, что не можешь сделать фотографию без людей на заднем плане. Например, вы можете остановиться в глэмпинге в горах, пойти в однодневный лесной поход, записаться на конную прогулку или отправиться к Каракольским озерам», — рассказали эксперты.

Среднюю полосу России путешественники часто сбрасывают со счетов, считая, что она подходит только для коротких путешествий на выходные. И зря. В Самарской области, например, не заскучаешь и за неделю.

В самой Самаре множество достопримечательностей: это и бункер Сталина, и католический костел, словно сошедший с европейской открытки, и знаменитый Жигулевский пивоваренный завод, куда можно отправиться на экскурсию, и единственный в России Музей модерна. Как минимум один день стоит посвятить национальному парку «Самарская лука».

«А если хочется эффектных фото — отправляйтесь к замку Гарибальди. Еще одно направление — Бурятия. На озере Байкал насладиться тишиной, может быть, и не получится: туристы приезжают сюда круглый год. Но Бурятия — это не только Байкал. Отправляйтесь исследовать древние буддийские дацаны, принимать минеральные ванны на курортах — например, в поселке Аршан — и любоваться красотой природы у подножия горы Баян-Хонгор. Оттуда путешественники могут добраться до огромного изображения Будды на скале», — добавили аналитики.

В Калмыкии тоже можно понакомиться с буддизмом. Туристы пока не до конца «распробовали» Элисту и другие города республики.

«Тем лучше: загадайте желание под Золотыми воротами, зайдите в главный буддийский храм и попробуйте джомбу — напиток, в состав которого входят чай, сливки, специи и масло. А Ростовская область летом может быть перевалочным пунктом у тех, кто едет на автомобиле к морю. Но этот город, несомненно, стоит отдельного путешествия, и первое, с чего стоит начать знакомство с Ростовом, — еда.

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25 апреля сообщалось, что отпуск на лето текущего года запланировали 68% россиян. Это следует из результатов исследования «Сбер Страхования жизни» и сервиса «Работа.ру». При этом среди тех, кто планирует путешествовать, 72% хотят посетить разные места в России. Также среди направлений для отпуска респонденты назвали Азию и Европу (по 4%), Ближний Восток (2%), Южную Америку, Африку и отдельные острова (по 1%).

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