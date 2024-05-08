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Французский активист рассказал об «аномалиях» во Франции и любви к России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Французский активист, президент организации «SOS Донбасс» Винсент Перфетти уже несколько раз ездил в регион, активно помогая жителям. О том, зачем он это делает, об «аномалиях» во Франции и о том, как полюбил Россию мужчина 8 мая рассказал «Известиям».

«Наша ассоциация <...> была создана в самом начале спецоперации, два года тому назад. Эта гуманитарная организация, которая имеет целью помощь, поддержку населению Донбасса», — отметил он.

Перфетти рассказал, что две предыдущие поездки были весной и осенью 2023 года, а сейчас идет подготовка к третьей.

Француз подчеркнул, что в 2014 году, когда случился госпереворот на Украине, он понял, что население Донбасса взяло в руки оружие для защиты своих ценностей. Жители не хотели быть частью Европы. По словам Винсента, это была борьба не просто между «так называемыми сепаратистами и правительством Киева», а это настоящая война цивилизационная.

Причиной помощи жителям региона он назвал любовь к России. Бабушка Винсента эмигрировала из РФ во Францию в 1905 году. По его словам, она жила в Литве, которая была тогда частью Российской империи. Она всегда чувствовала себя русской и сумела передать связь с родиной правнуку. Винсент также отметил, что после свадьбы отправился в свадебное путешествие именно в Россию. С тех пор он чувствует с ней связь. Больше всего француза тронули гостеприимство и характер народа.

По словам Перфетти, еще будучи молодым, он чувствовал себя маргиналом во Франции, поскольку традиционные ценности, в которых он был воспитан, стали считаться аномалией.

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, Винсент отметил, что для него это настоящая трагедия.

«Макрон и предыдущий даже президент (Франсуа Олланд. — Ред.) предали французский народ и не служат интересам Франции и ее настоящему призванию», — отметил он.

Перфетти подчеркнул, что во время его пребывания в Донбассе ему было важно показать, что Макрон не воплощает весь французский народ. Также Винсент рассказал, что во время своей следующей поездки планирует встретиться с Сергеем Минеевым, который родился в Луганске, но был усыновлен и жил во Франции. Он там создал полк наподобие «Нормандия — Неман» (в годы ВОВ воевал против гитлеровской коалиции). Подразделение входит сейчас в состав ВС России.

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23 апреля в Донецке прошла выдача гуманитарной помощи для медицинских подразделений. Проект «Армейская кладовая» совместно с фондом «Великое Отечество» выдал медикам более фуры медицинского имущества. По словам руководителя «Великого Отечества» Владимира Обозного, гумпомощь была привезена с запасом, 55 палет, которые полностью заполнили фуру.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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