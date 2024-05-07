Экс-нападающего ЦСКА Жо арестовали в Бразилии за неуплату алиментов
Бывший нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Жо арестован в Бразилии за неуплату алиментов. Об этом 6 мая сообщил портал ESPN.
Форварда «Амазонаса» арестовали в городе Кампинас перед матчем второго дивизиона чемпионата страны против «Понте». Ночь он провел под стражей.
В футбольном клубе заявили, что окажут 37-летнему игроку всю необходимую юридическую помощь.
Контракт с «Амазонасом» Жо подписал в январе текущего года. В новом клубе он сыграл шесть матчей и забил один гол.
Футболист выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 год. В составе команды он стал чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка.
Ранее, 4 апреля, сообщалось о задержании в Москве футболиста Камалутдина Ахмедова за пьяный дебош в кафе на Комсомольском проспекте. По информации источника «Известий», персоналу кафе пришлось вызвать сотрудников полиции, которые отвезли его в участок и отпустили на следующее утро.