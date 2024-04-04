Футболиста Ахмедова задержали за пьяный дебош в кафе в Москве
Футболиста Камалутдина Ахмедова задержали за пьяный дебош в кафе «Брусника» на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом 4 апреля сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.
По его данным, футболист перебрал с алкоголем и начал скандалить. Персоналу кафе пришлось вызвать правоохранителей, которые футболиста отвезли в местный полицейский участок.
«В отделе Ахмедов тоже вел себя неподобающим образом. Под утро он протрезвел, и его отпустили», – рассказал источник.
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