Несколько семей пингвинов в Приморском океанариуме ждут пополнения
В Приморском океанариуме во Владивостоке сразу несколько пар пингвинов Гумбольдта ждут пополнения. Появление потомства у птиц стало возможно благодаря благоприятным условиям содержания в научно-образовательном комплексе, рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе океанариума.
По словам начальника отдела орнитологии Алеси Чернышовой, обычно пингвины Гумбольдта откладывают одно-два яйца, а затем родители ухаживают за ними, сменяясь каждые два дня. Инкубационный период длится от 36 до 46 дней. После рождения птенцы прибывают с родителями порядка трех месяцев. Затем их переводят в изолятор, где они учатся питаться самостоятельно.
Для того, чтобы определить пол пингвина, используется молекулярно-генетический метод (ПЦР-тест). Специалистам необходимо это знать для планирования размножения и предотвращения близкородственного скрещивания.
Пингвины Гумбольдта внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы. Они требуют особого внимания и ухода для развития и сохранения популяции.