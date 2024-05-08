Дерматолог дала советы по защите кожи от солнца летом

При наступлении теплого сезона и долгожданного увеличения количества солнечного света растет важность защиты кожи от ультрафиолетового излучения, которое значительно повышает риск развития меланомы и немеланомных видов рака кожи. О том, как безопасно находиться под лучами солнца, «Известиям» 8 мая рассказала дерматолог Марина Суворова.

Также среди негативных последствий влияния солнечных лучей: преждевременное старение кожи, гиперпигментация, рост вероятности развития некоторых заболеваний на фоне ультрафиолетового излучения (угри, розацеа, красная волчанка и другие).

«Сегодня в продаже можно найти массу самых разных солнцезащитных средств, однако при выборе подходящего продукта важно учесть несколько нюансов. Во-первых, одна и та же цифра SPF у продуктов различных марок будет давать разную степень защиты кожи. Во-вторых, к сожалению, ни один санскрин не обезопасит на 100% от солнца», — рассказала Суворова.

По ее словам, наиболее пагубно влияют на здоровье солнечные лучи с 11 часов утра до 16 часов дня. В этот период важно ограничить, а лучше исключить нахождение на открытом солнце, а также пользоваться средством с самой сильной степенью SPF. Часть ультрафиолетовых лучей способны пройти сквозь тонкую одежду и окна, а в пасмурную погоду до 80% могут оказывать негативное влияние на кожу. В связи с этим санскрином нужно пользоваться ежедневно перед выходом из дома.

По результатам исследований, более 80% людей пользуются солнцезащитными продуктами некорректно. Делать это лучше следующим образом: использовать примерно 3 г на лицо, 10 г (около двух чайных ложек) на голову, руки и шею и 30 г (две столовые ложки) для всего тела.

«Использовать средство за 20–25 минут до выхода на улицу. Можно использовать продукты и непосредственно перед выходом из дома, но в случае если они содержат несколько фильтров либо сугубо физические фильтры. Обновлять средство каждые два часа. SPF с химическим фильтром необходимо смывать с кожи через два часа — за счет окислительных процессов они могут стать причиной развития дерматита у обладателей чувствительной кожи. Поэтому лучше выбирать SPF с минеральными фильтрами, оксидом цинка и диоксидом титана. И не забывать наносить SPF и на неочевидные зоны — под коленками, на губы, веки и уши», — посоветовала дерматолог.

Кроме того, по ее словам, в период повышенной активности солнца необходимо исключить косметические процедуры и не наносить на открытые участки кожи эфирные масла перед инсоляцией.

6 мая врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова рассказала «Известиям», что солнце может оказывать как положительное, так и негативное влияние на организм человека. Среди положительных моментов врач назвала выработку витамина D и гормона радости — серотонина.