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Врач назвала пользу и вред нахождения на солнце

Врач Исакова: солнце способствует выработке гормона радости и витамина D
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Солнце может оказывать как положительное, так и негативное влияние на организм человека. Более подробно об этом «Известиям» 6 мая рассказала врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.

Говоря о положительном влиянии солнца, врач назвала выработку витамина D. Под воздействием солнечных лучей запускается синтез этого чрезвычайно полезного микроэлемента. Он способствует усвоению кальция и фосфора — они необходимы для здоровья костей. Также витамин D поддерживает работу различных систем — иммунной, эндокринной и нервно-мышечной.

«Кроме того, солнце способствует выработке серотонина — гормона радости, за счет чего улучшается настроение человека, снижается тревожность, появляются бодрость и эмоциональный подъем. Именно в нем большинство людей нуждается в любое время года, поэтому даже в летний период его прием в профилактических дозах оправдан. Однако стоит проконсультироваться по этому поводу со специалистом», — добавила Исакова.

Среди негативных последствий воздействия солнца специалист отметила фотостарение кожи, риск развития рака кожи. Это обусловлено агрессивным воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому так важно пользоваться солнцезащитными средствами в любое время года, когда УФ-индекс равен 3 или более. Отследить этот показатель можно на ресурсах, показывающих прогноз погоды.

«Оптимальная степень защиты средств от солнца — 30, 50+. Важно помнить: чем больше времени человек проводит на открытом солнце, тем выше должно быть значение», — заключила врач.

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19 июля прошлого года кандидат медицинских наук, врач — детский онколог консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александра Наумова рассказала «Известиям», что для снижения рисков возникновения меланомы следует отказаться от солярия, нужно использовать солнцезащитные средства с высоким уровнем SPF-защиты, а также рекомендуется узнать, есть ли у прямых родственников рак кожи и были ли случаи сочетанных злокачественных опухолей (например, опухоль головного мозга и рака кожи) у одного человека.

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