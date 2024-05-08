«Факел» превзошел ожидания, и это помешало в психологическом плане»

Развязка этого сезона РПЛ точно войдет в историю. Как минимум — за рекорд по упущенным возможностям в борьбе за чемпионство. Как максимум — за непредсказуемый финал. Эта игра в поддавки зашла слишком далеко и окончательно перемешала расклады. Только за прошлую неделю «Зенит» дважды открывал путь к первому месту, но «Краснодар» этим ни разу не воспользовался, а головокружительный камбэк «Динамо» с «Сочи» позволил лишь на сутки сравняться по очкам. Столько нервов — и всё ради того, чтобы Питер остался лидером, но был крайне недоволен собой. Да, после триллера в Воронеже можно вспоминать отмененный гол Клаудиньо, перечислять загубленные шансы Артура и Мантуана, наконец, уверять, что пенальти на 90+11-й минуте — чистая случайность.

Но статистика подтверждает: проблемы никуда не делись. Ни одной победы в четырех матчах, включая Кубок, три неудачи в РПЛ подряд и худший показатель по очкам после 27 туров в эпоху Сергея Семака — такого с лидером еще не случалось. Последний раз 51 очко за три тура до финиша «Зенит» набирал при Роберто Манчини в 2018-м — и закончил чемпионат лишь пятым. Сейчас идет первым, опережая «Краснодар» и «Динамо» на один балл. О проблемах действующих чемпионов и раскладах в чемпионской гонке в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» рассказал известный российский тренер Сергей Ташуев, который в этом сезоне успел потренировать «Терек» и «Факел».

Забей Кассьерра второй гол, никто бы сейчас ничего не говорил

— «Факел» заслужил ничью в матче с «Зенитом»?

— Если в целом подводить итог встречи, то в первом тайме «Факел» был субтильным, осторожным, ждал только ошибок «Зенита». А после перерыва мы уже увидели настоящую воронежскую команду. Азартную, эмоциональную, которая большими силами шла вперед. То есть до перерыва «Факел» играл не в тот футбол, который показывал при мне. А во второй половине встречи всё поменялось. Хозяева полезли вперед, добавили в агрессии.

— А если в двух словах о «Зените»?

— Питерцы играли на классе. При счете 1:0 пару раз простили соперника. Ну так бывает. В целом ничья закономерна. Возможности клубов несоизмеримы, но своими действиями во втором тайме воронежцы заслужили это очко, сражались как единая команда!

— Главный вопрос этого матча: правильно ли назначен пенальти в ворота «Зенита» в компенсированное время?

— Рука была. Это однозначно.

— Не плечо?

— Зачем считать эти сантиметры? Мяч отскочил от земли, ударился о руку, которую выставил Алип. Если бы не это движение, возможно, нападающий «Факела» получил бы этот мяч, пробил. Повторюсь, явная игра рукой. А все эти рассуждения… Предплечье, предкистье… Судьи абсолютно правы в этой ситуации.

— Но зачем Семак выпускал Алипа и переходил на игру в три центральных защитника? Не слишком ли это робко для питерцев?

— У каждого тренера свое видение ситуации. Но если еще раз отмотать игру назад, у «Зенита» же были моменты и после перехода на схему с тремя центральными. Забей Кассьерра второй гол гостей — никто бы сейчас ничего не говорил. Так? Сашка Беленов удачно сыграл. «Факелу» во втором тайме нужно было раскрываться. «Зенит» пару раз его на этом подловил.

Позиционная атака «Зенита» субтильная

— Клаудиньо даже забил.

— Да, центральные защитники хозяев стали подниматься слишком высоко. Но Вендел забрался все-таки в офсайд, уводя за собой игрока. Так что решение арбитров мне в данном случае тоже понятно.

— А что происходит с «Зенитом»? Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе?

— Позиционная атака — явно субтильная.

— Поясните, пожалуйста.

— Нет агрессии, нет каких-то ярких индивидуальных действий. Контроль ради контроля. Нет взрыва, нет мощности. Может быть, команда испытывает проблемы с физикой? Ведь что такое физподготовка? Это максимальная мощность, которую ты можешь показать в течение трех-восьми секунд, и выигрываешь полметра, метр у соперника на каждом участке поля, а не просто бегаешь.

— То есть этому «Зениту» недостает мощи?

— Пожалуй. Питерцы просто стараются играть на классе, не взрываются на поле, не включают агрессию.

— У вас есть вопросы к Артуру? Согласны, что человек, за которого заплатили приличные деньги, разницы пока не делает?

— Можно говорить не только об Артуре, а еще о Педро, Мантуане. Их сложно сравнить с Малкомом, Халком. Нынешние бразильцы не могут в одиночку решать исходы встреч. Может, еще требуется время на адаптацию?

— Но есть же Вендел, Клаудиньо. Они просели?

— Тут дело скорее в психологии. Они пресытились победами. Понятно, что каждый футболист скажет, что он готов и дальше брать титулы. Но ведь в подкорке сидит мысль: всё равно выиграем, всё равно дожмем. Успокоились. Нужна какая-то встряска.

Будет приятно, если чемпионом станет «Краснодар»

— Главное изменение в игре «Факела» при вашем сменщике Игоре Черевченко?

— И в матче с «Сочи», и сегодня в первом тайме было видно, что команда играет низким блоком. Не увидел прессинга, который мы применяли, особенно дома. Считаю, по игре мы не уступили ни «Ростову», ни Самаре. Имели преимущество, играли в атаку.

— Но против «Крыльев» вышли в три центральных защитника.

— Всё равно в том матче это была атакующая схема. 3-5-2. Один опорник, два инсайда. Два нападающих, активные фланги. А вот против «Сочи» и в первом тайме с «Зенитом» «Факел» больше думал об обороне, выжидая ошибку соперника. Да, был один удар со средней дистанции в исполнении Ромы Акбашева. А после перерыва «Факел» в целом показывал тот футбол, который показывал прежде.

— За кого вы болеете в чемпионской гонке?

— Я здоровый человек, не болею.

— Хорошо. Кому симпатизируете?

— Да сложно так сказать… Учитывая, что я работал в «Краснодаре», знаком со стратегией Сергея Николаевича Галицкого, который мечтал играть в Лиге чемпионов, взять титул, наверное, мне было бы приятно, если бы именно «быки» стали чемпионами.

— Есть уверенность, что «Факел» не вылетит?

— Сегодня же мы видели матч «Урал» – «Балтика». Хозяева вырвали победу на последних секундах. Каждый матч непредсказуем. Всё в руках «Факела». Есть уверенность, что команда останется в РПЛ. Мне этого очень хочется. Все-таки большой труд вложил в этот коллектив. Вообще с нами злую шутку сыграло то, что мы набрали очень хороший ход.

— Вот как?

— Да. Превзошли ожидания общественности. Стали появляться хвалебные статьи про команду, отдельных футболистов. Это, наверное, нам помешало в психологическом плане. Мол, всё уже решили… Сейчас я желаю «Факелу» одержать две победы в трех турах. Тогда задача будет решена.