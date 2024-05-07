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Первые в сезоне пять телят овцебыка родились на острове Завьялова

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Фото: Магаданская областная дума
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На острове Завьялова в Охотском море появились на свет первые в весеннем сезоне пять телят овцебыков. Это четвертое поколение овцебыков, рожденных на этом острове.

О результатах весеннего отела ИА MagadanMedia пишет со ссылкой на инвестора проекта туристического комплекса на острове Завьялова, зампредседателя Магаданской областной думы Игоря Донцова. Он выразил уверенность, что результат отела будет еще выше, и на свет появятся минимум 10 животных.

Пока наблюдать за новорожденными овцебыками можно только с воздуха. Взрослые овцебыки ведут себя агрессивно и не подпускают человека к детенышам.

Донцов уточнил, что в 2023 году были рождены 11 телят, а в 2022 — всего два. Таким образом, специалисты полагают, что проект состоялся. Ученые отмечают серьезное увеличение в росте, показателях качества шерсти и рогов животных.

Агентство напоминает, что с 2018 года созданием туркомплекса на острове Завьялова занимается компания «Экспедиция-тур». Туда из арктических районов Якутии переселили две группы молодых овцебыков. Заметный рост популяции был зафиксирован в 2023 году. А первый теленок родился в 2021 году в День Победы, 9 мая.

Эксперимент по переселению на остров Завьялова арктических овцебыков является уникальным для России событием. Сейчас магаданских животных можно считать самой южной популяцией в мире. До этого овцебыки обитали только на севере Якутии и на Ямале.

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