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СМИ сообщили о смерти туриста из РФ на отдыхе в турецкой Аланье

Gazete Alanya: 57-летний турист из РФ скончался на отдыхе в Турции
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Фото: Global Look Press/Walter G. Allgöwer
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Российский турист скончался на отдыхе в турецкой Аланье, сообщает 7 мая Gazete Alanya.

По информации газеты, 57-летний Леонид Харитонов отдыхал с семьей в отеле. Находясь в номере, он почувствовал недомогание. Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу, однако, несмотря на помощь врачей, он скончался.

«Тело российского туриста доставили в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия», — говорится в сообщении.

Турецкие правоохранители начали расследование инцидента.

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1 мая газета Sabah сообщила, что на курорте Аланья умер 62-летний российский турист. Мужчина потерял сознание в номере отеля, где отдыхал с семьей. Его госпитализировали, однако в больнице он скончался.

До этого, 25 апреля, российского туриста нашли мертвым в отеле в Аланье. Сотрудники заметили, что находившийся в беседке мужчина не подает признаков жизни, и вызвали бригаду скорой помощи. Туристу был 61 год.

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