СМИ сообщили о смерти туриста из РФ на отдыхе в турецкой Аланье
Российский турист скончался на отдыхе в турецкой Аланье, сообщает 7 мая Gazete Alanya.
По информации газеты, 57-летний Леонид Харитонов отдыхал с семьей в отеле. Находясь в номере, он почувствовал недомогание. Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу, однако, несмотря на помощь врачей, он скончался.
«Тело российского туриста доставили в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия», — говорится в сообщении.
Турецкие правоохранители начали расследование инцидента.
1 мая газета Sabah сообщила, что на курорте Аланья умер 62-летний российский турист. Мужчина потерял сознание в номере отеля, где отдыхал с семьей. Его госпитализировали, однако в больнице он скончался.
До этого, 25 апреля, российского туриста нашли мертвым в отеле в Аланье. Сотрудники заметили, что находившийся в беседке мужчина не подает признаков жизни, и вызвали бригаду скорой помощи. Туристу был 61 год.